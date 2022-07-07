وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في أبها.. «الله أكبر كبيرا والحمدلله كثيرا»

زاد البحث عن توقيتات صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف الأماكن في العالم مع اقترابه، الأسبوع المقبل، ووفقًا لمحركات البحث فالعديد من المسلمون حول العالم كثفوا من البحث في الأيام الأخيرة ومن بينها البحث عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في أبها بالمملكة العربية السعودية.

وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في أبها

ومدينة أبها السعودية تعد عاصمة ومقر إداري لمنطقة عسير الواقعة جنوب غرب المملكة العربية السعودية كما تعد أهم مدنها، ولذلك يوجد بها فروع للوزارات الرئيسية في المملكة العربية السعودية، ولذلك يهتم الكثيرون فيها بالبحث عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في أبها.

وتقع تلك المدينة التي بحث الكثيرون عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في أبها، على جبال الحجاز ويجاورها من الشرق والشمال الشرقي محافظة خميس مشيط، ومن جهة الغرب والجنوب الغربي محافظة محايل عسير ومحافظة رجال ألمع، ومن الشمال الغربي محافظة النماص السعودية.

وتتمتع مدينة أبها السعودية باعتدال مناخها وارتفاعها الكبير عن سطح البحر، لذلك تعد أهم المدن السياحية والمصايف في المملكة العربية السعودية، وأطلق عليها عروس الجبل وسيدة الضباب وأبها البهية بسبب ما تتمتع به من جمال طبيعي خلاب.

وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في أبها

وفي تلك المدينة السياحية سيؤدي المصلين يوم السبت المقبل الموافق التاسع من شهر يوليو 2022 والذي يوافق عيد الأضحى المبارك، صلاة العيد في تمام الساعة 06:04 صباحا، وذلك بعد أن تم الإعلان عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في أبها.

وتبلغ مساحة المدينة السعودية 5100 هكتار، وهي أشبه بـ«حوض» بسبب أنها تقع في منطقة تحيطها الجبال، فيما يقدر عدد سكان مدينة أبها السعودية إلى ما يقارب المليون.

وتعد أبها مدينة فتية بالمملكة العربية السعودية بحسب الإحصاءات العامة التي صدرت رسميًا في المملكة، حيث وصل عدد سكانها السباب إلى 87% من إجمالي سكان المدينة.