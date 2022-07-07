«واحد تاني» يتجاوز 63 مليون جنيه.. وهيثم دبور: السينما تستعيد عافيتها

يواصل فيلم «واحد تاني» للمخرج محمد شاكر خضير، تواجده في شباك التذاكر للأسبوع التاسع على التوالي، محققا في آخر أسبوع 934 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه خلال تلك الفترة إلى 63.5 مليون جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

مؤلف «واحد تاني»: نجاح الفيلم في تحقيق الإيرادات مفيد للصناعة كلها

من جانبه، قال الكاتب والسيناريست هيثم دبور، إن صمود الفيلم طوال تلك الفترة في شباك التذاكر، هو أمر مفيد لصناعة السينما كلها، وليس لصناع الفيلم فقط، موضحا: «أن تستعيد السينما عافيتها، وتعود تقف على رجلها مرة أخرى ليس أمرا هينا خاصة بعد جائحة كورونا، وأن يكون لدينا أفلام بميزانيات ضخمة تسطيع الاستمرار وتحقق نجاحات في شباك التذاكر أمر مفيد للصناعة كلها، وليس صناع الفيلم فقط».

وأضاف مؤلف فيلم «واحد تاني»، في تصريحات لـ«الوطن»: «جزء من سعادتي أن السينما تستعيد عافيتها، حيث عادت الأفلام ذات الإنتاج الضخم مرة أخرى، ما يعنى أن الصناعة ستستمر وتزدهر لأنها تستمر بالإيرادات».

هيثم دبور: «واحد تاني» حقق نجاحا بعد موسم العيد

وأكد «دبور»: «استمرار الإيرادات يسعد صناع الفيلم، لأن في أي خلاف نقدي حول أي عمل سينمائي يقال إن الإيرادات التي يحققها الفيلم هي إيرادات موسمية مرتبطة بالموسم فقط، ولن تستمر بعده، حققنا 20 مليون في موسم عيد الفطر، وبعده حققنا أكثر من 40 مليون جنيه، وهو ما يعنى أن الجمهور الخارج من قاعة العرض ينصح الباقي بمشاهدة الفيلم، وهذه سمعة عن الفيلم تدفع الجمهور لحضور، ومع اقتراب موسم عيد الأضحى الفيلم مستمر في السينمات محققا إيرادات يومية كبيرة».