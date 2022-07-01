فيلم واحد تاني يتراجع في شباك التذاكر لأول مرة منذ عرضه لصالح «كيرة والجن»

على مدار الأيام والأسابيع الماضية كان فيلم واحد تاني للفنان أحمد حلمي يحافظ على صدارة قائمة الإيرادات محققا إيرادات مرتفعة، ولأول مرة يحتل الفيلم المركز الثاني منذ بداية عرضه في موسم عيد الفطر الماضي، وذلك بعد طرح فيلم «كيرة والجن» للنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز أمس في دور العرض السينمائية المختلفة.

إيرادات فيلم واحد تاني

حيث حقق فيلم واحد تاني للفنان أحمد حلمي أمي في شباك التذاكر 138 ألف و777 جنيه من إجمالي الإيرادات التي حصدتها السينمات أمس والتي تبلغ 4 مليون 81 ألف و268 جنيه، حسب البيان الصادر عن شركة دولار فيلم للتوزيع.

فيلم واحد تاني يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين وهم: أحمد حلمي، روبي، نسرين أمين، سيد رجب، نور إيهاب، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

إيرادات فيلم كيرة والجن

بينما حصد فيلم «كيرة والجن» للنجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز أمس 3 مليون و875 ألف و282 جنيه، في أول أيام عرضه في دور العرض السينمائية المختلفة، محتلًا المركز الأول.

أبطال فيلم كيرة والجن

يشارك في بطولة فيلم كيرة والجن مجموعة كبيرة من النجوم وهم: كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب، علي قاسم، هدى المفتي، محمد عبد العظيم، وغيرهم من الفنانين، ويعتمد الفيلم على أحداث حقيقية مستوحاة من رواية 1919 للكاتب أحمد مراد وهو نفسه كاتب سيناريو الفيلم، وأخرج الفيلم مروان حامد.

وينافس في شباك التزاكر بجانب فيلمي واحد تاني لأحمد حلمي وكيرة والجن، فيلم العنكبوت للفنان أحمد السقا، والفنانة منى زكي، وفيلم زومبي للفنان علي ربيع.