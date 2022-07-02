مروة ناجي بديلة لـ ريهام عبدالحكيم في حفل ذكرى محمد الموجي

أعلنت مروة ناجي عن إحيائها حفل ذكرى الموسيقار الكبير محمد الموجي في دار الأوبرا المصرية والمقرر إقامتها غدًا بدار الأوبرا المصرية، وذلك بدلًا من ريهام عبدالحكيم بسبب مرض والدتها.

مروة ناجي تحيي حفل ذكرى محمد الموجي

وكتبت ناجي عبر «فيسبوك»: «نظراً لظروف مرض والدة أختي وعشرة عمري الفنانة الراقية ريهام عبدالحكيم نتمنى لوالدتها الشفاء عاجلًا غير آجل يا رب، مقدرش أتأخر أبدًا عن قرار دار الأوبرا المصرية ولا عن ريهام لمشاركتي عوضًا عنها في إحياء حفل ذكرى الموسيقار الكبير محمد الموجي المقرر إقامته غدًا الأحد الموافق 3 يوليو بالمسرح الكبير الساعة 8 مساء، وذلك بمشاركة الفنانين أحمد عفت وحفيدة الموجي فرح الموجي تحت قيادة المايسترو محمد إسماعيل الموجي».

ريهام عبدالحكيم تطلب الدعاء لوالدتها

وكتبت ريهام عبدالحكيم عبر فيسبوك: «دعواتكم لأمي بالشفاء فهي في أمسّ الحاجة لدعائكم، ربنا يشفيكي يا أمي يا حبيبتي».

وكانت آخر أغاني مروة ناجي أغنية «عايز تعرف» والتي قدمتها في عيد الحب الماضي، والأغنية من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد محمدي وتوزيع موسيقي محمد شفيق وهندسة صوتية مايكل عبد الملاك ومن إخراج أحمد أسامة.

وكانت مروة ناجي قد أحيت ذكرى 30 يونيو في سهرة غنائية على شاشة القناة الأولى المصرية ببرنامج «التاسعة» مع الإعلامية شافكي المنيري، وغنت العديد من الأغاني الوطنية مثل: «يا أحلى اسم في الوجود»، «يا حبيبتي يا مصر»، «مصر التي في خاطري»، وغيرها من الأعمال الوطنية.