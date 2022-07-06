5 أدوار شر قدمها سيد رجب.. من المعلم صقر إلى الهلباوي في كيرة والجن

تميز الفنان سيد رجب بأنه واحد من الفنانين القلائل الذين شاركوا في 3 مواسم متتالية في عام 2022، موسم دراما رمضان بمسلسل «المشوار»، وعيد الفطر بفيلم «واحد تاني»، عيد الأضحى بفيلمي «كيرة والجن» و«عمهم»، كما اشتهر خلال الفترة الأخيرة بأداء أدوار الشر وبرع فيها، وفي هذا التقرير نستعرض لكم أشهر أدواره في الشر:

أول أدوار سيد رجب في الشر

قدم سيد رجب في فيلم «ولاد رزق» عام 2015، دور «المعلم صقر» الذي يرتكب الكثير من الجرائم، وكان الفيلم من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، ومن إخراج طارق العريان.

سيد رجب ومحمد رمضان

شارك الفنان سيد رجب في 3 مسلسلات من بطولة محمد رمضان، كما جسد شخصية رجل أعمال صعيدي يعمل في التجارة غير المشروعة بدور «هتلر» من خلال مسلسل «نسر الصعيد» عام 2018، وقدم دور «المعلم وهبة الوزاني» الذي يتاجر في المخدرات من خلال مسلسل «موسى» عام 2021، ولعب تاجر الآثار «الحاج سالم» من خلال مسلسل «المشوار».

دوره في كيرة والجن

ويقدم سيد رجب خلال فيلم «كيرة والجن» شخصية «إبراهيم الهلباوي»، الذي كان يعمل في صفوف المقاومة الوطنية ضد الاحتلال الإنجليزي، مع أحمد عبد الحي كيرة الذي يلعب دوره كريم عبد العزيز، وعبد القادر الجن الذي يجسده أحمد عز، قبل أن يتحول فجأة رجب إلى خائن لوطنه، يعمل مع الإنجليز ضد المقاومة.

يذكر أن سيد رجب يشارك بفيلمين من 3 أفلام عيد الأضحى، وهى «كيرة والجن» بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، و«عمهم» بطولة محمد إمام، محمد سلام، هدى المفتي، تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.