طليقة سيد رجب تعلن حصولها على حكم محكمة بتمكينها من أرض دهشور

أعلنت «كيكي نيلسون»، طليقة الفنان سيد رجب الثانية، حصولها على حكم قضائي مؤخرًا، بتمكينها من مشاركة الفنان سيد رجب في أرض مشتركة بينهما.

كيكي نيلسون تعلن حكم المحكمة

وكتبت «نيلسون»، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أنا الحمد لله كسبت القضية بالمشاركة.. القاضي حكم بتمكيني بالمشاركة مع سيد رجب في أرض دهشور.. الأرض اللي بنيتها وتعبت فيها.. والحمد لله.. وأشكر المحامين.. وكل اللي ساندني بالحب والتشجيع».

كيكي نيلسون تكشف تفاصيل الخلاف

وكانت «كيكي نيلسون»، طليقة الفنان سيد رجب، كشفت تفاصيل الخلاف بينهما، من خلال نشرها «بوست»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، جاء فيه: «خلف الكواليس مع أبو العروسة، سيد رجب يطردني من بيتنا في دهشور وينكر إن ليا أي حقوق، في البداية ماكنتش عايزة أعرض الأمور على الرأي العام بالشكل ده، ولكن دلوقتي أنا عايزة أحكي قصتي مع سيد رجب، لأنه مش الرجل اللي تزوجته ووثقت به».

وأضافت: «منذ عدة أيام ذهبت إلى منزلي في دهشور للتأكد من أن كل شيء على ما يرام، لاستقبال بعض الأصدقاء في اليوم التالي، لكنني فوجئت بمنعي من الدخول، وأحضر سيد رجب بعض أفراد الأمن وأمرهم بمنعي من دخولي إلى مزرعتي وبيتي».

سيد رجب يرد على حديث طليقته

وأصدر مكتب أميرة بهي الدين المحامية الخاصة بالفنان سيد رجب بيانًا صحفيًا للرد على طليقته الأمريكية، جاء فيه: «راعنا ما نُشر اليوم على الصفحة الشخصية بتطبيق الفيسبوك للسيدة كريتستينا نلسون ديفيس، مطلقة الفنان سيد رجب، من ادعاءات غير صحيحة، تمس الحياة الشخصية.. وهي ادعاءات لا علاقة لها بالحقيقة أو الواقع، كما راعنا اختيار المذكورة لعنوان مثير يحمل اسم كواليس أبوالعروسة.. بما تضمنه من إساءة للمسلسل، واستغلال لنجاحه، ونجاح الفنان سيد رجب فيه، بعدما حظي بغالبية مشاهدة المصريين له وحبهم وتقديرهم لدوره».