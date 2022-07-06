آمنة نصير عن حكم إعدام قاتل نيرة: الدية لا تجوز في مثل هذه القضايا

أشادت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة بجامعة الأزهر، بتأكيد حكم الإعدام اليوم على محمد عادل، المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة المنصورة ذبحًا أمام سور الجامعة، إذ ذكرت أن حكم المحكمة بإعدام المتهم هو عين الحقيقة، وقصاص لما فعله هذا المتهم في الطالبة نيرة أشرف، مؤكدة أن الدية لا تصلح لمثل هذه القضايا كونها ثابتة بكل القرائن والأدلة، ولذلك استحق المتهم العقاب الملائم لهذا العمل البشع.

القضية لا يوجد بها لبس أو غموض

وأضافت «نصير»، خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن»، عبر خاصية «بث مباشر»، أن القضية لا يوجد بها لبس أو غموض، بل قضية واضحة بشكل كامل في كافة خطواتها، ولذلك استحق المتهم ما أخذه من حكم، كما ذكرت أن الدية لا تجوز في مثل هذه القضايا، إذ تجوز فقط إذا خرجت من دائرة إزهاق الروح، أو حال إزهاقها لا أن تكون على مثل هذه الحالة البشعة، وأن يكون القتل ليس بهذه الصورة العمد التي حدثت للطالبة.

محمد عادل قتل نيرة أشرف مع سبق الإصرار والترصد

وأوضحت أستاذة العقيدة بجامعة الأزهر، أن من يطالب بجمع تبرعات من أجل تقديم فدية لأسرة نيرة أشرف بدلًا من القصاص من المتهم، فهذا رأي فيه نشاذ، ولا توجد ثغرة واحدة فيما يخص القاتل للطالبة، إذ قام بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، متسائلة: « بناء على إيه بيقولوا نجمع تبرعات ونقدم دية، فالدية لا تقدم في مثل هذه الجرائم التي بها قتل قاسي للغاية، « ممكن تتقدم في خناقة أفضى إلى موت».

علينا أن نتقي الله في حرمة النفس البشرية

وعن إعلان المحامي فريد الديب دفاعة عن المتهم، أوضحت آمنة نصير، أن هناك اجتهادات قانونية لا أحد يستطيع منعها، لكن كل محاولات إخراج المتهم من دائرة القتل العمد سيتم رفضها، لأن كافة الأدلة ضد المتهم، ويجب على الشباب أن يبتعدوا عن هذه القسوة في هذا المواقف، فهذه المواقف مؤسفة حقًا، « أرجو من شبابنا أن يبتعدوا عن هذا العنف وهذه القسوة، ونتقي حرمة النفس البشرية».