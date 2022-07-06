تأجيل إلغاء تطبيقات الصيدلية الإلكترونية «فيزيتا» إلى 27 يوليو الجاري

قررت الدائرة الرابعة للتراخيص مفوضين، تأجيل القضية المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي برفقة عدد من الصيادلة، وتطالب بمحو النشاط المخالف للنظام العام للقانون والوارد بالسجل التجاري لشركة «فيزيتا اي كومرس» وتطالب بإلغاء تراخيص الصيدليات الواردة بالسجل التجاري مع غلق تطبيق صيدلية فيزيتا الإلكتروني بما يترتب عليه من آثار أهمها غلق الشركة نهائيا وفق قانون مزاولة مهنة الصيدلة وحظر التطبيق ومنع الإعلان عنه بوسائل الإعلام المصرية لجلسة 27 يوليو.

صحيفة الطعن

جاء في صحيفة الدعوى التي حملت الرقم 24385 لسنة 75 قضائية أن حقوق الصيادلة تم العصف بها من قبل رؤوس الأموال المحتكرة والمنتهكة لقانون مزاولة منهة الصيدلة؛ بما أثر على أوضاعهم وحقوق عائلاتهم مع العاملين بمجال الصيدليات، وأن تلك الممارسات الاحتكارية جاءت طمعا في قوت وأرزاق الفئات الضعيفة والمنغلقة من المجتمع «الصيادلة» مع تكويش الأرباح والأقوات والتغول لخلق ما يطلق عليه الهوامير أو القطط السمان المتخمة.

قانون الصيادلة يجرم هذه الأفعال

جاء في الدعوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يجرم تلك الممارسة والمزاولة حيث يقرر أن ترخيص الصيدليات شخصي للصيدلي ويحظر ذلك النشاط على الشركات والأشخاص الاعتبارية حماية لفئة الصيادلة من تغول الكيانات وحفاظا على فئة الصيادلة وصونا لمقدراتهم ومكاسبهم.

يذكر أنه تم تقديم قرار هيئة الدواء المصرية الذي جاء في رد رسمي على شكوى ضد تطبيق فيزيتا لتوفير الدواء إلكترونيا، نص على أن هيئة الدواء المصرية أرسلت خطابا إلى مدير الإدارة العامة لمباحث تكنولوجيا المعلومات ومكافحة جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الموقع الإلكتروني حرصا على مصلحة المرضى، وحفاظا على القنوات الشرعية لتداول الدواء المصري.