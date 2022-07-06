الاتصالات: التحول الرقمي وفر على الدولة 7 مليارات جنيه

قال الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، إن استثمار 100 مليار جنيه في قطاع الاتصالات، ساعد القطاع في جذب الكثير من الاستثمارات، ما عزز وجود الكثير من الفرص الاستثمارية في القطاع.

العطار: التحول الرقمي ساعد في توفير الدعم

أضاف «العطار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن بفضل التحول الرقمي في كل القطاعات الحكومية، ووفر 8 ملايين مواطن غير مستحقين للدعم، الأمر الذي وفر على الدولة 7 مليارات جنيه، إذ أن رقمنة الخدمات الحكومية توفر مليارات الجنيهات للدولة في مختلف المجالات.

بوابة مصر الرقمية تقدم 138 خدمة

واستطرد: «موقع بوابة مصر الرقمية بتقدم 138 خدمة من الخدمات الحكومية، لسه فيه خدمات كتيرة جاية، وأغلب الخدمات اللي بيحتاجها المواطن بقت على البوابة، وساعدنا شباب في أنهم ياخدوا فرصتهم في الحياة، ويعملوا شركاتهم وأفكارهم وينفذوها على الأرض، والثروة البشرية هي أهم ثورة تمتلكها أي أمة».

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقيادة السياسية تهتم بشدة في تطوير مجالات التعلم عبر المواقع الخاصة بالوزارة، وإلحاق كل التخصصات الحديثة التي تساعد الشباب الحاصلين على هذه الدورات في تعزيز إمكانات منافساتهم عالميا، مشددا على أن الاتجاه إلى تطبيق المنظومة الرقمية، يعد تحول مهم في سياسة الدولة لتحقيق التنمية والتطور المستمر.

وتابع: «مراكز الإبداع تعزز من إمكانات الشباب الصغيرين، وتحتضنهم الدولة في مراكزها، ويتم العمل على الفكرة من أول مراحل إنتاجها والتسويق لها بعد تحولها لفكرة عبقرية، ونساعد دول أنهم يعملوا الاقتصاد الجديد».