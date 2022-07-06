نائب وزير الاتصالات: لدينا 138 خدمة على منصة مصر الرقمية

قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية للتحول الرقمي والميكنة، إن منصة مصر الرقمية جرى إطلاقها في عام 2018 مع البوابة الإلكترونية لمحافظة بورسعيد، التي حصلت على لقب «المحافظة الباسلة» بنموذجها الإرشادي في بوابتها الإلكترونية.

وأضاف «العطار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، على فضائية «DMC»، أنه في أعقاب ذلك جرى إطلاق بوابة مصر الرقمية في أواخر عام 2020 وكان بها 35 خدمة، وتم إجراء 3 تحديثات حاليا على شكل ومحتوى البوابة، «النهاردة الـ35 خدمة بقوا 138 خدمة».

العطار: وصلنا لـ5 ملايين مشترك على البوابة

يوأوضح أن المنصة تقوم تباعا بإطلاق الخدمات الخاصة بالقطاع الكهرباء، وتحديث خدمات التأمينات الاجتماعية والسجل التجاري، «هنطلق خدمات أهالينا في التعليم عبر منصة مصر الرقمية».

15 جهة حكومية تقدم خدماتها عبر المنصة

وتابع: «عندنا 15 جهة حكومية بتقدم خدماتها عبر منصة مصر الرقمية، عملنا ربط بيني بين المنصة وكافة الجهات والقطاعات الحكومية لتقديم الخدمات للمواطنين، وذلك تسهيلا عليهم».