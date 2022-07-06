بدأ الكثير من المصريين في البحث للتعرف على خدمات منصة مصر الرقمية الجديدة ورابط التسجيل بها بعدما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم رسميا، منصة مصر الرقمية.

وتقدم «الوطن» في السطور التالية خدمات منصة مصر الرقمية الجديدة ورابط التسجيل بها عبر الرابط الإلكتروني من هنا

المخصص على المنصة التي تعرف بأنها بوابة الخدمات الحكومية الرقمية التي تقدم خدماتها للمواطنين بشكل سهل وسلس وآمن في ظل نمو البنية التحتية المعلوماتية في مصر عبر مشروعات التحول الرقمي.

تعرف على خدمات منصة مصر الرقمية الجديدة ورابط التسجيل بها

ووفقاً للموقع الرسمي لـ بوابة الخدمات الحكومية «منصة مصر الرقمية»، يمكن للمواطن أن يتعرف على خدمات منصة مصر الرقمية الجديدة ورابط التسجيل بها بعد تحميل التطبيق الخاص بها سواء على الهواتف التي تعتمد على نظام الأندوريد و«الآيفون قريباً» على أن يتم التسجيل بالرقم القومي ورقم الهاتف المحمول الذي تشترط المنصة أن يكون باسم صاحب الحساب.

بعد التسجيل ستصل رسالة نصية على الهاتف المحمول المسجل تتضمن كود من 6 أرقام، ثم كتابة كلمة مرور جديدة، وإعادة كتابة نفس كلمة المرور، ثم كتابة عنوان بريد إلكتروني، ليبدأ بشكل رسمي الحصول على حساب رسمي.

خدمات منصة مصر الرقمية الجديدة

وتقدم منصة مصر الرقمية، عدد كبير من الخدمات يتخطى 60 خدمة، مثل خدمات التوثيق العقاري أو الضرائب العقارية أو الخدمات التموينية أو الخدمات القضائية والسجل التجاري والتأمينات الاجتماعية وتراخيص المرور وغيرها من الخدمات التي تهم المواطنين.