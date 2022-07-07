زادت معدلات البحث على محرك جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في صامطة السعودية؛ تزامنا مع بدء شهر ذي الحجة واقتراب موعد وقفة عرفات.

وصامطة هي محافظة سعودية تتبع إمارة منطقة جازان جنوب غرب المملكة العربية السعودية، ويبحث الكثير من المواطنين في المملكة عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 بصامطة.

وقفة عرفات الجمعة 8 يوليو

وعاصمة المحافظة مدينة صامطة التي تبعد 60 كم جنوب مدينة جيزان، ويتبع المحافظة عدد من القرى والمراكز.

ومع بدء شهر ذي الحجة في الثلاثين من يونيو الماضي، وإعلان السلطات الدينية السعودية أن وقفة عرفات تكون يوم الجمعة الثامن من يوليو 2022، يستعد المواطنون في محافظ صامطة السعودية لعيد الأضحى المبارك.

ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك، السبت التاسع من يوليو 2022، ولذا يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في صامطة.

وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في صامطة السعودية

ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك السبت 9 يوليو الجاري، وينتهي الثلاثاء 12 يوليو 2022، وتقام صلاة عيد الأضحى المبارك بعد شروق الشمس بنحو من 15 إلى 20 دقيقة.

ووفقا للحسابات الفلكية فإن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في صامطة السعودية تكون في السادسة وخمس دقائق صباحا.