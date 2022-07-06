جمارك مطار الأقصر الدولي تحبط تهريب كمية من الرموش الصناعية

تمكنت إدارة الوردية الأولى لتفتيش الركاب بجمرك مطار الأقصر الدولي برئاسة عادل عبدالفتاح أحمد مدير إدارة الوردية، من ضبط محاولة تهريب كمية من الرموش الصناعية، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة طيران العربية، اشتبه أسامه كمال الشافعي مدير الحركة، في الراكب «م. م. م» مصري الجنسية، الذي بدا عليه علامات القلق والارتباك.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع أو أشياء ممنوعة أو محظورة أو تستحق رسوم جمركية، أجاب بالنفي.

وبالعرض على محمود عمر توفيق نائب رئيس الوردية، قرر تمرير حقائب الراكب على جهاز الكشف بالأشعة X_RAY بمعرفة أحمد خضر ومحمد جامع محمد والحسين على مدير إدارة الفحص بالأشعة فتم تأكيد الاشتباه بوجود أجسام متماثلة.

850 عبوة رموش صناعية

وتم تشكيل لجنة جمركية من نهى عبدالوهاب وإبراهيم أحمد صادق ومحمد عبد العزيز لتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 850 عبوة رموش صناعية داخل الحقائب.

تحرير محضر وتصالح

قرر محمد متولى مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط للراكب، وحرره إسماعيل أحمد وروماني فؤاد مدير مكافحة التهرب.

وتم التصالح وسداد التعويض الجمركي المستحق.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية، وضبط وإحباط كل محاولات التهريب الجمركي.