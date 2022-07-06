عاجل.. «الحوار الوطني» يصدر اللائحة ومدونة السلوك ويعلن تشكيل 3 لجان

أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني، اللائحة المنظمة لعمل المجلس واللجان والفعاليات المنبثقة عنه، وتكونت اللائحة من 19 مادة، ونصت المادة الأولى على أن يكون للحوار الوطني منسق عام ومجلس أمناء وأمانة فنية ولجان نوعية.ونصت المادة الثانية على أن "يتولى مجلس أمناء الحوار الوطني إدارة الحوار وتحديد قواعده ونظام عمله ومخرجاته"، على أن تشكل الأمانة الفنية من العاملين والمتدربين المؤهلين في الأكاديمية الوطنية للتدريب.

الحوار الوطني

وأشارت المادة السادسة إلى أنه يصح انعقاد مجلس أمناء الحوار الوطني بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، فيما أكدت المادة التاسعة أن "عضوية مجلس الأمناء تطوعية مجانية، ولا يترتب عليها أي مزايا مادية أو عينية لصاحبها".

وكفلت المادة ١٣ للأكاديمية الوطنية للتدريب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل جلسات مجلس الأمناء والحوار الوطني بالصوت والصورة.

ونصت المادة 18 على تشكيل ثلاث لجان تتبع مجلس الأمناء، وهي: لجنة المحور السياسي، ولجنة المحور الاقتصادي، ولجنة المحور الاجتماعي.

مدونة السلوك

كما أصدر مجلس الأمناء مدونة السلوك والأخلاقيات، والتي أكدت على أن الحوار الوطني ينطلق من قيم مصرية راسخة، أساسها الأول الإيمان بالدستور والانتماء للوطن واحترام مؤسسات الدولة المصرية.

ونصت مدونة السلوك على أن الحوار الوطني استكمال لمسيرة إصلاحية للدولة المصرية وإطلاق روح جديدة لتحديد أولويات العمل الوطني المشترك وبناء الشخصية المصرية الحديثة، وأن غاية الحوار هي زيادة القواسم والمساحات المشتركة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وحظرت مدونة السلوك والأخلاقيات عددا من الممارسات، منها التحدث خارج الموضوع المطروح للنقاش، وعدم حواز استخدام الألفاظ النابية والسباب تحت أي ظرف أو استخدام عبارات التهكم أو الانفعال والتوتر، وعدم تجاوز الوقت المحدد للكلمة، ولرئيس للمحلس سحب الكلمة من المتحدث إذا تبين له مخالفة هذه التعليمات.