ضياء رشوان: تلقينا حتى الآن 100 ألف مقترح لطرحها في الحوار الوطني

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني، اتخذ قرارا مهما بمن يحضر الحوار الوطني من عدمه، فكل الشعب المصري داخل هذا البلد وخارجه، وكل كيان سياسي أو حزبي أو نقابي أو مهني أو عمالي أو طلابي، أيًا كان، طالما قائما في إطار الشرعية القانونية ودستور البلاد مدعو لهذا الحوار دون أن تصله دعوة من مجلس الأمناء، كما أن الدعوات موجودة لدينا، ووصل عدد المقترحات التي وصلت لمجلس الأمناء 100 ألف مقترح.

كل من لديه فكرة جديدة أو راغب في مناقشتها هو الأولى بالحضور

وأضاف «رشوان»، خلال مؤتمر صحفي لعرض نتائج الحوار الوطني في الجلسة الأولى، أن عدد تلك المقترحات ذكرها المستشار محمود فوزي، فعلى الجميع أن يقدم اقتراحات في المجالات والمحاور والقضايا التي تهم كل المواطنين، فالجميع مدعو حتى لو لم تصلهم الدعوة، والاشتراك سيكون من خلال البريد الالكتروني للأكاديمية الوطنية للتدريب، وكل من لديه فكرة جديدة أو متجددة أو راغب في مناقشتها هو الأولى بالحضور، والحضور ليس شخصيًا، فالحضور للأفكار فقط.

من لديه أفكار عليه إرسالها بتوقيع الاسم والصفة

وتابع المنسق العام للحوار الوطني: «من لديه أفكار عليه إرسالها بتوقيع الاسم والصفة، ولدى مجلس الأمناء أمانة فنية، تضم مجموعة من خيرة شباب مصر، تعمل طوال الوقت والساعات لفرز وتصنيف كل ما يرد إلينا، والرد على أصحاب المقترحات، وعرضها على مجلس الأمناء لكي يقرر هذه المحاور من أجل مناقشتها».