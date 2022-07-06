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ضمن الأكبر في الشرق الأوسط.. «المتحدة» تطلق قطاع أخبار

كتب:

أحمد حسين صوان
05:25 م | الأربعاء 06 يوليو 2022
المتحدة للخدمات الإعلامية

المتحدة للخدمات الإعلامية

كشفت قناة «إكسترا نيوز»، عن تدشين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قطاع «أخبار المتحدة»، الذي يعد أحد أكبر القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط.

ويضم قطاع «أخبار المتحدة»، قناة أخبار دولية، يُجري الإعداد لإطلاقها، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل.

كما تضم قناة أخبار إقليمية، يُجري الإعداد لها، بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية، فضلًا عن تطوير شامل لقناة «إكسترا نيوز»، والبناء على النجاحات التي حققتها الفترة الماضية، وإطلاق قناة «إكسترا الحدث».

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.