ضمن الأكبر في الشرق الأوسط.. «المتحدة» تطلق قطاع أخبار

كشفت قناة «إكسترا نيوز»، عن تدشين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قطاع «أخبار المتحدة»، الذي يعد أحد أكبر القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط.

ويضم قطاع «أخبار المتحدة»، قناة أخبار دولية، يُجري الإعداد لإطلاقها، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل.

كما تضم قناة أخبار إقليمية، يُجري الإعداد لها، بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية، فضلًا عن تطوير شامل لقناة «إكسترا نيوز»، والبناء على النجاحات التي حققتها الفترة الماضية، وإطلاق قناة «إكسترا الحدث».