خسائر الذهب في 48 ساعة تهبط به لمستويات ديسمبر 2021

تعيش أسواق الذهب عالميا اسوء أيامها منذ ديسمبر 2021، بعد تراجع المعدن النفيس خلال الـ48 ساعة الماضية، بأكثر من 2.7%، بنهاية تداولات أمس الأربعاء، بعد أن واصل سعر أوقية الذهب السقوط حتى 1762 دولارا.

تراجع بـ0.18%

وبحسب موقع «انفستينج» العالمي، فإن أسعار الذهب تراجعت الثلاثاء الماضي بأكثر من 2.6%، ثم عاود الصعود مع بداية التعاملات الصباحية أمس الأربعاء، قبل أن يتراجع بأكثر من 0.13% أخرى، ليقبع سعر الأوقية عند 1762.34 دولار.

وأوضح الموقع، أن عقود الذهب سجلت أمس الأربعاء، 1760.75 دولار للأوقية، هبوطا بـ0.18%، ليقترب المعدن الأصفر من أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2021، في ظل ارتفاع مؤشرات الدولار الأمريكي.

وأشار إلى أن مؤشر الدولار الأمريكي سجل في ختام تعاملات أمس الأربعاء نحو 106.75 نقطة، مقابل سلة العملات الأجنبية، صعودا بـ0.39%، في الوقت الذي هبطت فيه عوائد سندات الخزانة لعشر سنوات بـ0.2% لتسجل 2.805%.

انتعاش متواضع للغاية بعد انخفاض كبير

وقال مايكل مكارثي، كبير مسؤولي الاستراتيجية لدى «تايجر بروكرز»، إنه انتعاش متواضع للغاية بعد انخفاض كبير، وبعد انخفاضه من خلال الدعم الذي يتراوح بين 1790 و1800 دولار، قد يتجه الذهب الآن هبوطيًا على المدى المتوسط، بحسب وكالة رويترز.

وأكدت «رويترز»، أنه مع استمرار ارتفاع التضخم لأعلى مستوياته منذ عقود، رفعت البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة في يونيو بأكثر مما رفعتها خلال 20 سنة مضت.

وارتفع الدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، صباح أمس الأربعاء، ووصل مؤشره إلى أعلى مستوى له منذ عام 2002؛ إذ تجددت مخاوف الركود، ما دفع المستثمرون إلى عملة الملاذ الآمن.

وأشار «انفستينج» إلى أنه بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.41%، والبلاتين 0.64%، والبلاديوم 0.43%.