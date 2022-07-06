أسعار الذهب تقترب من أدنى مستوياتها عالميا منذ ديسمبر 2021

واصل الذهب انهياره الذي بدأه الأمس بخسارة 2.6% من قيمته بنهاية تداولات أمس الثلاثاء، ليأتي اليوم وبدأ اليوم مرتفعا قبل أن يعكس الاتجاه ويواصل الهبوط إلى مستويات 1762.34 للأوقية خاسرًا 0.13% من قيمته، في الوقت الذي تسجل فيه عقود الذهب 1760.75 دولارًا للأوقية هبوطًا بـ0.18% أيضًا، ويقترب الذهب من أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2021.

صعود مؤشر الدولار

وذكر موقع investing، أنّ مؤشر الدولار يسجل الآن 106.750 أمام سلة من العملات الأجنبية صعودًا بـ0.39% وينتظر صدور محضر الفيدرالي ليلًا، في الوقت الذي هبطت فيه عوائد سندات الخزانة لعشر سنوات بـ0.2% لتسجل 2.805%.

ورفعت البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة في يونيو بأكثر مما رفعتها خلال 20 سنة مضت، وفقا لحسابات رويترز، ومع استمرار ارتفاع التضخم لأعلى مستوياته منذ عقود، ليس من المتوقع أن يتوقف رفع الفائدة هذا العام.

وارتفع الذهب في تعاملات صباح اليوم الأربعاء في آسيا، مستغلا توقف صعود الدولار مؤقتًا بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوياته في 20 عامًا.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.03% لتصل إلى 1764.35 دولارًا وارتفع الدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، صباح الأربعاء، وقد وصل مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له منذ عام 2002، حيث تجددت مخاوف الركود مما دفع المستثمرون إلى عملة الملاذ الآمن.

انتعاش متواضع

وصرح مايكل مكارثي، كبير مسؤولي الاستراتيجية لدى تايجر بروكرز لرويترز، بأنّه انتعاش متواضع للغاية بعد انخفاض كبير، وبعد انخفاضه من خلال الدعم الذي يتراوح بين 1790 و1800 دولار، قد يتجه الذهب الآن هبوطيًا على المدى المتوسط.

وأعلن بنك الاحتياطي الأسترالي الثلاثاء، رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.35%، متماشيًا مع توقعات الموقع.

في حين ينتظر المستثمرون الآن محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو، المقرر عقده في وقت لاحق من اليوم، والذي من شبه المؤكد أن يبدو متشددًا.