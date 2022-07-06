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عاجل.. أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 965 جنيها

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مارينا رؤوف
12:08 م | الأربعاء 06 يوليو 2022
الذهب

الذهب

قال المهندس هاني جيد رئيس شعبة الذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب اليوم شهدت ارتفاعا نحو 7 جنيهات، مقارنة بآخر سعر وصلت إليه أمس، في السوق المحلية، ليأتي الارتفاع مغايرا لما تشهده الأسواق العالمية، التي سيطر عليها انخفاض الأسعار.

أسعار الذهب اليوم

أوضح رئيس شعبة الذهب، في بيان، أسعار الذهب في محلات الصاغة حاليا، والتي جاءت كالتالي:

- سعر جرام الذهب عيار (21) سجل 965 جنيها، بدلا من 958 جنيها.

- سعر جرام الذهب عيار (24) وصل إلى 1103 جنيهات.

- سعر جرام الذهب عيار (18) بلغ 827 جنيها.

- سعر الأوقية العالمي، سجل 1764 دولارا، مقابل 1768 دولارا أمس.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.