أحمد الطاهري رئيس أخبار المتحدة: القطاع يعكس حجم مصر ورؤيتها في المنطقة

كشف الكاتب أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية، بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن كواليس انطلاق القطاع الجديد، قائلًا: «ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة، صار هناك حاجة شديدة لشبكة إخبارية كبرى».

قطاع أخبار المتحدة تعكس رؤية مصر لما يدور حولها

قال «الطاهري»، خلال مكالمة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، إنّ «الشبكة الإخبارية الكبرى، تحمل حجم وثقل مصر من جهة، وتعكس رؤية مصر لما يدور حولها من جهة أخرى، وتنقل الحقائق من قلب الحدث ومن كل أنحاء العالم».

من أقوى القطاعات الإخبارية في المنطقة

أوضح أنّ قطاع «أخبار المتحدة»، الذي يُجرى تدشينه حاليًا، سيكون من أقوى القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط، بقنوات متعددة، لكل قناة شخصيتها وكوادرها الإعلامية المتميزة، متابعا «هذا القطاع سيعكس حجم مصر في المنطقة، خاصة أنّ مصر بؤرة الأحداث، وأي خبر في العالم ينعكس على القاهرة، والقاهرة تؤثر فيه أيضًا».

وأرجع أحمد الطاهري، أسباب تسمية القناة الإخبارية الكبرى «القاهرة الإخبارية» بهذا الاسم، إلى أنّ «القاهرة كانت ولازالت بؤرة ومصدر الخبر».