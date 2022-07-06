عمر كمال عن ارتباطه بطليقة أحمد الفيشاوي: «آخر الصيف هتعرفوا»

كشف مؤدي المهرجانات عمر كمال، عن دخوله في قصة حب جديدة، ومن المُقرر الاحتفال بخطوبته نهاية موسم الصيف الجاري، قائلًا: «هعمل فرح كبير وهعزم فيه كل الناس».

كمال: «مش هعلق على ده.. آخر الصيف هتعرفوا»

ورفض عمر كمال، خلال حواره مع «الوطن» في بث مباشر، الإفصاح عن هوية خطيبته، والتعليق على الأنباء التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بشأن دخوله في قصة حب مع ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، قائلًا: «مش هعلق على ده.. آخر الصيف هتعرفوا».

كمال: «هعمل فرح كبير أوي كل مصر هتعرف بيه»

وقال عمر كمال: «أنا مش هفصح عن حاجة خالص.. آخر الصيف هقول عن كل حاجة.. اللي عايز يقول يقول.. وهعمل فرح كبير أوي كل مصر هتعرف بيه».

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباءً عن ارتباط عمر كمال وندى الكامل، في ظل التزام الطرفين الصمت التام وعدم التعليق على الأمر، فيما كشف مؤدي المهرجانات عن دخوله في قصة حب جديدة، من خلال نشر صورة عبر خاصية الـ«ستورى»، عبر مواقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وفي سياق آخر، يُجدد عمر كمال تعاونه مع الفنان عبد الباسط حمودة، بعد أغنيتهما «ضيعنا»، ومن المُقرر طرحها خلال الفترة المُقبلة، ضمن احتفالات موسم الصيف.