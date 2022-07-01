عمر كمال يظهر مع والدته: «عمرك ما هتشوف نجاح لو لم يكن لك خيرا في أمك»

حرص مطرب المهرجانات عمر كمال على توجيه رسالة لكل متابعيه وجمهوره، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيرًا إلى أنه لا يوجد خير إلا بوجود الأم.

عمر كمال يوجه نصيحة للجمهور

ونشر عمر كمال صورة تجمعه بوالدته وعلق عليها قائلًا: «عمرك ما هتشوف نجاح ولا فلاح ولا عزة ولا رزق ولا صلاح حال، إذا لم يكن لك خير في أمك».

احتفال عمر كمال بتحقيق أغنية إنتي قلبي 60 مليون مشاهدة

وفي سياق آخر احتفل مؤدي المهرجانات عمر كمال منذ أيام قليلة، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتحقيق أغنيته الجديدة 60 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

ونشر عمر كمال مشهدًا من أغنية إنتي قلبي والذي جمعه مع شيماء المغربي وعلق علية قائلًا: «كليب إنتي قلبي 60 مليون مشاهدة على يوتيوب».

أعتذار عمر كمال لصناع أغنية حاجة مستخبية

واعتذر الفنان عمر كمال، لصناع أغنية حاجة مستخبية للفنان محمد حماقي، وذلك بعد اتهامات حسن شاكوش لهم بسرقة لحن هذه الأغنية من لحن تركي، ومن ثم لا يجب اتهامه وكمال بسرقة لحن أغنية بنت الجيران، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية في الساعات الماضية، ما أسفر عن حذف الأخيرة من على اليوتيوب.

تفاصيل حذف أغنية بنت الجيران

وفي الوقت الذي حذفت فيه إدارة يوتويوب، فيديو كليب أغنية بنت الجيران، لحسن شاكوش وعمر كمال، الذي حقق ما يزيد على 600 مليون مشاهدة، قال الموسيقار مدين، ملحن أغنية حاجة مستخبية، إن الحذف هو الخطوة الأولى، ويتبعه إجراءات قانونية أخرى ضد شاكوش.