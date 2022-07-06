أحمد سعد يطرح أغنيته الجديدة «وسع وسع».. فيديو

طرح الفنان أحمد سعد، أغنية جديدة تحمل اسم «وسع وسع»، قبل قليل، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث تُعد الأغنية الرابعة ضمن ألبومه الذي أعلن طرحه مع بداية العام؛ لينافس بها في عيد الأضحى وموسم الصيف.

وظهر أحمد سعد، بـ«لوك جديد» في الأغنية، تمثل في الشعر الأبيض، وارتداء عقد من اللولي، وهو من تصميم الاستايلست دينا نصير.

صُناع أغنية وسع وسع لـ أحمد سعد

فيديو كليب أغنية «وسع وسع»، من إخراج إسلام هشام، الذي اختار في تصوير الأغنية أحد القصور التي تتميز بالفخامة، واستخدم في التصوير عناصر فنية جديدة مبهرة.

المفاجأة أيضا إلى جانب الـ«نيولوك» هي الرقصة الجديدة التي تحمل اسم الأغنية «وسع وسع»، وهي من تصميم مصممة الرقصات خديجة الأركان.

أغنية وسع وسع، من كلمات أحمد سعد، بالاشتراك مع مصطفى حدوتة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقي إيهاب كلوبيكس وإنتاج شركة «مزيكا».

تفاصيل الأغاني الأولى من ألبوم أحمد سعد الجديد

يذكر أن الفنان أحمد سعد طرح من قبل ثلاث أغنيات من ألبومه «وسع وسع»، وهي «عليكى عيون»، من ألحانه وكلمات محمد شافعي وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو وبيدو ارتيست، وتصدرت التريند رقم 1 في مصر وجميع الدول العربية، وتخطت حاجز الــ 120 مليون مشاهدة حتى الآن.

وطرح أيضا أغنية «بنادى عليك»، من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقي فهد، وتقترب من 10 ملايين مشاهدة حتى الآن، وطرح أغنية «النفسية»، من كلمات صلاح مندي، وألحان تامر كروان، وتوزيع موسيقي طه الحكيم، وتقترب من 5 ملايين مشاهدة حتى الآن.