وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في جازان السعودية.. تطل على البحر الأحمر

مع بدء شهر ذي الحجة واقتراب عيد الأضحى المبارك، كثر البحث عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في جازان السعودية، وهي إحدى المناطق الإدارية التابعة للمملكة العربية السعودية، وتقع بجنوب غرب السعودية وتطل على البحر الأحمر، ومع اقتراب وقفة عرفات كثر البحث من المواطنين في السعودية عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في جازان.

منطقة جازان يوجد بها ميناء جازان ثالث موانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر من حيث السعة، ومدينة جيزان وهي عاصمة المنطقة.

وقفة عرفات توافق الجمعة 8 يوليو 2022

وتضم منطقة جازان عددا من المحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها وتمتاز جازان بتنوعها البيئي والمناخي وتعتبر البوابة الرئيسية لجزر فرسان.

ويستعد المواطنون في منطقة جازان لعيد الأضحى المبارك بالبحث عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في جازان، وذلك مع اقتراب وقفة عرفات، التي توافق يوم الجمعة الثامن من يوليو 2022، وفقا لما أعلنت عنه المحكمة العليا السعودية.

ويبدأ عيد الأضحى المبارك السبت الموافق التاسع من يوليو 2022 وينتهي الثلاثاء الثاني عشر من يوليو الجاري.

صلاة عيد الأضحى المبارك بعد شروق الشمس

ووفقا للشريعة الإسلامية تقام صلاة عيد الأضحى المبارك بعد شروق الشمس بنحو 15 إلى 20 دقيقة.

ويمتد وقت صلاة عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية، بين الخامسة والنصف صباحا والسادسة وستة دقائق، وعليه فإن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في جازان سيكون بين 5:30 دقيقة و6:6 دقائق صباحا.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية أتمت كل الاستعدادات خلال موسم الحج الجاري للتيسير على الحجاج أداء المناسك وخاصة وقفة عرفات.