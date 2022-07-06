موعد وقفة عرفة 2022 في البحرين.. يوافق السعودية

تصدر البحث عبر «جوجل» عن موعد وقفة عرفة 2022 في البحرين، خصوصا الذين يعقدون النية لصيام ذلك اليوم، إذا أن عيد الأضحى المبارك يتوافق مع المملكة العربية السعودية، والتي استطلعت الهلال، الأربعاء الماضي، إذ جاء متمما لشهر ذي الحجة بينما جاء الخميس الثلاثين من يونيو هو اليوم الأول.

ويستعد المواطنين في البحرين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، السبت المقبل يوم العاشر من ذي الحج الموافق التاسع من يوليو، إذ يحرصون على إحياء بعض الطقوس، ومنها صلاة عيد الأضحى والتي ستكون الساعة 05:19 دقيقة بتوقيت العاصمة البحرينية المنامة.

موعد وقفة عرفة 2022 في البحرين

وقبل الحديث عن موعد وقفة عرفة 2022 في البحرين، يجدر الإشارة إلى أن هذا اليوم يحمل قيمة دينية كبيرة لدى جميع المسلمين سواء الذي يذهبون إلى السعودية وقفون على فرفة خلال أداء مناسك الحج، أو أولئك الذين يتابعون هذه المشاهد.

ويقع جبل عرفات على بعد حوالي 20 كم من مكة المكرمة شرق المملكة العربية السعودية، وسمي بيوم عرفة لأنه يوم يتعارف فيه الناس، ويعترفون فيه بذنوبهم أمام الله، وهو أفضل أيام الدنيا ويوم يستجاب فيه الدعاء.

وقفة عرفة 2022 في البحرين تتوافق مع السعودية

أما عن موعد وقفة عرفة 2022 في البحرين، فإنها ستكون يوم الجمعة المقبل التاسع من شهر ذي الحجة الثامن من يوليو، والبحرين في ذلك تتوافق مع المملكة العربية السعودية وكذلك مع غالبية الدول العربية والإسلامية.

وهناك بعض الدول وهي محدودة التي تختلف عن السعودية في يوم العيد ومنها المملكة المغربية، إذ أن موعد عيد الأضحى 2022 في المغرب سيكون يوم الأحد 11 ذي الحجة العاشر من شهر يوليو.