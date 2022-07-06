مصر للطيران تطلق خدمات جديدة للإنترنت على متن طائراتها

أعلن الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة طرحت باقات جديدة للإنترنت (Wi-Fi)، تتناسب مع جميع احتياجات المسافرين، بما يتوافق مع مدة كل رحلة، سواء القصيرة أو المتوسطة أو الطويلة المدى، بالإضافة إلى منح باقة إنترنت ترحيبية (مجانا) لجميع العملاء على أسطول الطائرات من طرازات إيرباص A320Neo وA220-300، وبوينج 9-787 «دريملاينر».

حملة جديدة

قال الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن الشركة أطلقت حملة جديدة بعنوان «خليك على اتصال مع اللي بتحبهم» للترويج لخدمات الإنترنت، على مختلف رحلات الشركة، وإمكانية استخدام الهاتف المحمول على متن الطائرة.

وأشار إلى أن الشركة ستقدم باقات إنترنت على متن الطائرات، تبدأ أسعارها من 6 دولارات للرحلات القصيرة، و11 دولارا للرحلات المتوسطة، و20 دولارا للرحلات طويلة المدى للاتصال بخدمات الإنترنت، حتى يظل العملاء على اتصال دائم بذويهم وأعمالهم في أي وقت.

تسهيلات للمسافرين

وأكد الطيار عمرو نبيل، أن إطلاق مصر للطيران لهذه الحملة، يأتي تماشياً مع الاستراتيجية التي تتبعها الشركة في الوقت الحالي، لتطوير خدماتها التكنولوجية المختلفة المقدمة للعملاء، وكذلك حرص مصر للطيران على تقديم خدمات ومزايا متنوعة، وتسهيلات للمسافرين على متن رحلاتها الجوية المختلفة، خاصة أن الطرازات التي تتوافر عليها الخدمة تسافر إلى العديد من وجهات مصر للطيران، سواء الداخلية أو الإقليمية أو الدولية.