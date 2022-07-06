مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة.. كل التفاصيل والمعلومات

إقبال كبير من أولياء الأمور والطلاب المتفوقين على البحث عن شروط وقواعد القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة، خاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم قريبا خلال أيام قليلة، بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021- 2022.

إعلان مواعيد التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة

وستعلن وزارة التربية والتعليم، مواعيد بدء ونهاية التقديم لـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأمر الذي كان سببا رئيسيا في زيادة عمليات البحث حول عناوين وأماكن مدارس التكنولوجيا التطبيقية في القاهرة، خلال الساعات القليلة الماضية.

11 مدرسة جديدة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة

حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على إعلان أماكن وتخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2022-2023، التي سيتاح التقدم إليها خلال العام الدراسي المقبل، مشيرة في بيانات ونشرات متتالية لها، إلى أن هناك 11 مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة، سيتم بدء الدراسة بيهم العام الدراسي المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها خلال الشهر الماضي، أفادت بأن إجمالي عدد المدارس التطبيقية التكنولوجيا في مصر سيصل إلى بعد 38 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، لافتا إلى أنّه سيجر اعلان مواعيد التقدم والشروط والمعايير خلال الأيام المقبلة.

«الوطن» تستعرض فيما يلي، كل التفاصيل والمعلومات عن أهم 8 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة، وهي على النحو التالي:

الأولى: مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، وتشمل:

- التخصصات: (التشطيبات والصيانة المعمارية، وتبريد وتكييف الهواء، وشبكات متخصصه للمنشآت، ونظم الكهرباء المتكاملة، والنجارة).

- الشريك الصناعي: مجموعة شركات طلعت مصطفى.

الثانية: مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات، وتشمل:

- التخصصات ميكاترونيات.

الثالثة: مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان، وتشمل:

- التخصصات: صيانة ميكانيكية وهيدروليك، وسباكة المعادن والمعالجات الحرارية، وتشغيل المعادن، ومعدات كهربية، وإلكترونيات، وتشكيل ولحام المعادن، وتركيبات كهربائية، وحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والتبريد وتكييف الهواء، البتروكيماويات والكيمياء الصناعية، والأثاث الخشبي، وصيانة وإصلاح السيارات.

الرابعة: مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام- محافظة القاهرة وتشمل:

- تكنولوجيا الكهرباء، وتكنولوجيا الإلكترونيات.

الخامسة: مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا وتشمل التطبيقية - التخصصات إدارة وتشغيل المطاعم.

السادسة: مدرسة «أي- تك» للتكنولوجيا التطبيقية وتشمل:

- التخصصات تكنولوجيا المعلومات.

السابعة : مدرسة «إلكترو مصر» للتكنولوجيا التطبيقية، وتشمل:

- صيانة كهربائية.

الثامنة : مدرسة «آل السويدي» للتكنولوجيا التطبيقية.