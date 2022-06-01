أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أماكن وتخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2022-2023، والتي سيتاح التقدم إليها خلال العام الدراسي المقبل، مشيرة إلى أنَّ هناك 11 مدرسة جديدة سيتمّ بدء الدراسة بيهم العام الدراسي المقبل.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنَّ إجمالي عدد المدارس التطبيقية التكنولوجيا بعد 38 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، لافتاً إلى أنَّه سيتمّ اعلان مواعيد التقدم والشروط والمعايير خلال الأيام المقبلة.

أماكن وتخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2022-2023

مدرسة «العربي» للتكنولوجيا التطبيقية

- محافظة المنوفية.

- التخصصات (تكنولوجيا الميكانيكا، وتكنولوجيا الكهرباء، وتكنولوجيا التبريد والتكييف، واللوجستيات).

- الشريك الصناعي: مجموعة شركات ومصانع.

مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية

- محافظة القاهرة.

- التخصصات: (التشطيبات والصيانة المعمارية، وتبريد وتكييف الهواء، وشبكات متخصصه للمنشآت، ونظم الكهرباء المتكاملة، والنجارة).

- الشريك الصناعي: مجموعة شركات طلعت مصطفى.

مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات

- محافظة القاهرة.

- التخصصات ميكاترونيات.

مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان

- محافظة القاهرة.

- التخصصات: صيانة ميكانيكية وهيدروليك، وسباكة المعادن والمعالجات الحرارية، وتشغيل المعادن، ومعدات كهربية، وإلكترونيات، وتشكيل ولحام المعادن، وتركيبات كهربائية، وحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والتبريد وتكييف الهواء، البتروكيماويات والكيمياء الصناعية، والأثاث الخشبي، وصيانة وإصلاح السيارات.

مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام

- محافظة القاهرة.

- تكنولوجيا الكهرباء، وتكنولوجيا الإلكترونيات.

مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية

- التخصصات إدارة وتشغيل المطاعم.

- محافظة القاهرة.

مدرسة «أي-تك» للتكنولوجيا التطبيقية

- محافظة القاهرة.

- التخصصات تكنولوجيا المعلومات.

مدرسة «إلكترومصر» للتكنولوجيا التطبيقية

- محافظة القاهرة.

- صيانة كهربائية.

مدرسة «آل السويدي» للتكنولوجيا التطبيقية

- محافظة الشرقية.

- التخصصات: تكنولوجيا الميكانيكا، وتكنولوجيا الكهرباء.

مدرسة «الصالحية» الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية

- محافظة الشرقية.

- التخصصات: تكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني، وتكنولوجيا الزراعة والري.

مدرسة «إيجيبت جولد» للتكنولوجيا التطبيقية

- محافظة القليوبية.

التخصصات: تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات.

مدرسة «بي تك» للتكنولوجيا التطبيقية

- محافظة القاهرة.

- تجارة التجزئة (قسم التسويق وأساليب عرض المنتجات، قسم المبيعات وخدمة العمال، قسم التوريد والخدمات اللوجستية).

- مدرسة «وي» للتكنولوجيا التطبيقية

- محافظة القاهرة.

التخصصات: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أنظمة الإلكترونيات الأنظمة الكهربائية.

مدرسة «HST» للتكنولوجيا التطبيقية

- محافظة القاهرة.

- التخصصات: الذكاء الاصطناعي، المراقبة والإنذار، والألعاب الرقمية، والفنون الرقمية.

- مدرسة «ريادة» للتكنولوجيا التطبيقية

- محافظة بورسعيد.

- التخصصات: تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الألبان.

- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

محافظة الجيزة.

التخصصات: تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة والصوت وتكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة التصوير وتكنولوجيا الخدع والمؤثرات الفنية وتكنولوجيا ماكياج وتنكر وأقنعة وتكنولوجيا تصنيع وتحريك ديكور العروض الفنية وتكنولوجيا صناعة وتحريك الدمى والعرائس وتكنولوجيا صناعة وتركيب وإصلاح الآلات الموسيقية وتكنولوجيا تفصيل ملابس وأزياء وأحذية العروض الفنية.

مدرسة مجموعة «فولكس فاجن» للتكنولوجيا التطبيقية

- محافظة القاهرة.

- التخصصات: صالح وصيانة السيارات.

مدرسة «غبور 1» للتكنولوجيا التطبيقية

محافظة القاهرة.

- التخصصات: صيانة السيارات (مركبات خفيف)، وإصلاح هياكل السيارات، ودهان هياكل السيارات، وصيانة سيارات النقل والحافلات.

مدرسة «غبور 2» للتكنولوجيا التطبيقية

- محافظة الجيزة.

- صيانة السيارات (مركبات خفيف)، وإصلاح هياكل مؤسسة «غبور» للتنمية السيارات، ودهان هياكل السيارات.

مدرسة «GIT» للتكنولوجيا التطبيقية

- محافظة الإسكندرية.

- إنتاج وتجميع وصيانة الماكينات الصناعي برمجة وتصميم المواقع إلإلكترونية وتحليل البيانات.

مدرسة «ظهر» للتكنولوجيا التطبيقية

- محافظة بورسعيد.

- نظم تكنولوجيا المعلومات والشبكات، وتشغيل وصيانة معدات الطاقة، والصيانة الكهربائية.

مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية

- محافظة الجيزة.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأنظمة الحاسوب.

مدرسة «وي» للتكنولوجيا التطبيقية

- محافظة الإسكندرية.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الحاسوب.

مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية

- محافظة الدقهلية.

- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أنظمة الحاسوب.

مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية

- محافظة السويس.

- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أنظمة الحاسوب.

مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية

- محافظة المنيا.

- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أنظمة الحاسوب.

مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية

- محافظة الشرقية.

- صيانة واصالح السيارات (نقل ثقيل).

مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية

- محافظة الشرقية.

- مجال الطباعة.

مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا 29التطبيقية

- مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

- التخصصات: تصنيع وصيانة الإسطمبات والطباعة ثلاثية الأبعاد.

مدرسة أحمد ضيف الله الدولية

- محافظة أسيوط.

- الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية للتكنولوجيا التطبيقية.

مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

- محافظة الإسكندرية.

- التجارة الحديثة.

مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

- التخصصات: تسويق الخدمات المالية.

- محافظة المنيا.

مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

- التخصص: البرمجيات.

- مدينة السادس من أكتوبر محافظة الجيزة.

مدرسة أفروإيجبت الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

- مدينة العاشر من رمضان الشرقية.

- التخصص: تكنولوجيا تصنيع الأثاث.

مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية

- محافظة الجيزة.

- التخصص: التطوير العقاري والسياحي.

مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية

- محافظة القاهرة.

- التخصصات الميكاترونيات، والطاقة المتجددة، والسكك الحديدية، واللحام، والتشغيل المبرمج CNC، وأوتوترونيكس (السيارات).

مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية

- الميكنة الزراعية والإنتاج الحيواني والبساتين والتصنيع الغذائي والمحاصيل الزراعية.

- محافظة المنيا.

مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية

- محافظة المنيا.

- الهندسة الزراعية والأراضي والمياه والاقتصاد الزراعي والبساتين والمحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني والداجني.