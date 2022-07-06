مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسكندرية.. شروط التقديم

تزايد البحث عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسكندرية، وشروط الالتحاق بها، حيث تتواجد في الإسكندرية مدارس (GIT) للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة «مبارك - كول»، ومدرسة الطاقة الشمسية للبنات، ومدرسة «غبور» للتكنولوجيا التطبيقية، ومدارس (WE) للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة «فتح الله» الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

تطبيق المعايير الدولية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات سابقة، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس نموذجية للتعليم الفني، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب المتبعة، وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفنى بمصر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلية والدولية، وإعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير الدولية، من خلال تدريبات معتمدة على أيدي خبراء من داخل وخارج مصر.

مدرسة (GIT) للتكنولوجيا التطبيقية

وهناك عدة مميزات لهذه المدرسة، حيث إن الدراسة فيها ثلاث سنوات، ومن أهم ما يميزها ما يلي:

- يحصل الطالب على شهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم بنظام التكنولوجيا التطبيقية.

- شهادة دولية أخرى من مجموعة GIT الدولية.

- يتبع الشهادة الدولية رخصة عمل للسفر إلى 196 دولة.

- الحصول على شهادة في إدارة المصانع.

- توقيع عقد عمل مع ولي أمر الطالب ووزارة التربية للطالب، بداية من دخوله المدرسة، وذلك للعمل في أحد مصانع المجموعة بعد تخرجه.

- عضوية كاملة بعد التخرج في المراكز البحثية والمصانع.

- سفر الطلاب مرتين كل عام لدولة ألمانيا بفرع الشركة الأم، لمراجعة ما تم التدريب عليه طوال العام.

- صرف مرتبات شهرية للطلاب قيمتها تتراوح بين 300 جنيه، وتصل إلى 1500 جنيه شهريًا للطلاب المتفوقين

-انشاء مركز بحث علمي لمساعدة المعلم والطالب وكل الفنيين والمهندسين.

- مشاركة الطلاب في المعارض الدولية.

شروط الالتحاق بمدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية

يلتحق بالمدرسة الطالب الحاصل على مجموع 210 درجات، ويتم تقديم التماس لوصول المجموع إلى 195درجة

- المدرسة حكومية بشراكة صناعية.

- متاح التقديم للطلاب والطالبات.

- اجتياز اختبارات القبول.

- اجتياز الكشف الطبي.

تخصصات مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية

​​​​​​​وعند الالتحاق بالمدرسة سيتخصص الطالب أو الطالبة في واحدة من تخصصات مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية التالية:

إنتاج وتجميع وصيانة الماكينات الصناعية.برمجة وتصميم المواقع الإلكترونية وتحليل البيانات.الهندسة الكهربائية.

عنوان مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية

ويوجد عنوان مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية في: الحي الثامن بعد مساكن الأوقاف على الطريق الرئيسي- مدينة برج العرب الجديدة.

مدرسة «مبارك كول» في الاسكندرية

ومن مدارس التكنولوجيا التطبيقية في محافظة الاسكندرية، مدارس مبارك كول ويوجد لها فرعان هما:

أولاً: المدرسة الثانوية الصناعية المشتركة ميكانيكا صيانة، ميكانيكا تركيبات، برج العرب بالإسكندرية

ثانياً: مدرسة طلعت حرب الثانوية الصناعية المشتركة للنظام المزدوج، بعزبة الوسطان، قسم الرمل.

مدرسة الطاقة الشمسية للبنات بالإسكندرية

ومن بين مدارس التكنولوجيا التطبيقية في الإسكندرية، التي يمكن للبنات الالتحاق بها، مدرسة الطاقة الشمسية أو الرمل الثانوية بنات، وتقع في شارع ابن مرزوق، فلمنج، قسم أول رمل.

مدرسة غبور للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة غبور هي إحدى أشهر مدارس التكنولوجيا التطبيقية على الإطلاق بسبب الفائدة التي تعود على الطلاب من خلالها، وعنوانها في الاسكندرية داخل مركز التدريب المهني سيارات محرم بك، شارع عبد المنعم رياض بجوار نادي الصيد محرم بك.

مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية بالاسكندرية

وتقع مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية في الإسكندرية، في 1 مصطفى كامل، أبو النواتير، قسم سيدى جابر، الإسكندرية.

من أهم مميزات مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية ما يلي:

تقبل الطلاب من البنين والبنات.

أقسامها: الكهرباء، الاتصالات والشبكات، الهندسة.

تمنح خريجيها شهادة الدبلوم في كلية الهندسة والحاسبات والمعلومات.

مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم قريبا افتتاح مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجية التطبيقية تخصص التجارة الحديثة بمحافظة الإسكندرية.