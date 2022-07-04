وزير التربية والتعليم يصدر قرارا بترقية 57 ألف معلم

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن ترقية 57 ألف و383 معلمًا، بعد انتهاء الأكاديمية المهنية للمعلمين من الإجراءات ومراعاة أقدمية حقوقهم في الترقية مع العلم أن كل دفعة تحتفظ بأقدميتها في الترقية.

ونص الكتاب الدوري، على أنه اعتبارًا من 1/1/2021 يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين- شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلي، طبقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007، وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

كما نص الكتاب الدوري، على أن يُصدر المحافظون، كل في نطاق اختصاصه- القرارات اللازمة لترقية أعضاء هيئة التعليم المذكورين إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم، بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات الترقية، على أن يُمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونًا وعلاوة الترقية اعتبارًا من الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص بالترقية.