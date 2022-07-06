أفلام العيد بين الرومانسي والأكشن 2022.. صراع شرس على الإيرادات

يبحث الجمهور هذه الأيام عن الأفلام التي يتم عرضها في دور السينما خلال موسم عيد الأضحى 2022، وتتنافس على إيرادات شباك التذاكر التي يسيطر عليها فيلما أكشن، ونستعرض خلال السطور التالية، أبرز أفلام العيد التي يتابعها الجمهور.

كيرة والجن يتصدر أفلام العيد

بدأت دور السينما بالفعل عرض فيلم «كيرة والجن» الذي حقق في أول أيام عرضه ملايين الجنيهات في شباك التذاكر.

وتدور أحداث الفيلم في إطار الأكشن، حيث يجسد كريم عبد العزيز دور طالب الطب «أحمد عبد الحي»، وشهرته «أحمد كيرة»، يتصدى هو و«عبد القادر شحاتة الجن» الذي يجسد دوره أحمد عز للعدوان البريطاني بسبب وطنيتهما وحبهما وخوفهما على مصر، واستغرق تصوير الفيلم عامين بسبب جائحة كورونا.

فيلم «كيرة والجن» يضم عددا كبيرا من نجوم الفن أبرزهم كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وسيد رجب، وهند صبري، وهدى المفتي وأمينة خليل، وأحمد مالك، وأسماء أبو اليزيد وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

فيلم عمهم لمحمد عادل إمام

وينافس أيضا محمد عادل إمام على شباك التذاكر بفيلم «عمهم» ضمن أفلام العيد الذي يجسد من خلاله دور ملاكم ينافس على بطولات الجمهورية.

ويظهر محمد عادل إمام خلال هذا الفيلم بلوك مختلف حيث صبغ شعرة باللون الأصفر، كما يظهر بعضلات وجسم رياضي، وظهر هذا خلال البوستر الدعائي للفيلم.

فيلم «عمهم»، بطولة محمد إمام، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي ، وآيتن عامر، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي.

فيلم بحبك

كما ينافس الفنان تامر حسني خلال أفلام العيد في موسم عيد الأضحي بفيلم «بحبك»، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي حول شاب يقع في غرام فتاتين وتنشأ من خلال علاقاته بهما العديد من المواقف الرومانسية والكوميدية.

فيلم «بحبك» بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، شهد الشاطر، عالية راشد، وهو من تأليف تامر حسني، ويشهد الفيلم التجربة الإخراجية السينمائية الأولى للفنان تامر حسني.