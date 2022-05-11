«واحد تاني» يتصدر إيرادات أفلام العيد.. و«زومبي» في ذيل القائمة

تصدر الفنان أحمد حلمي إيرادات أفلام موسم عيد الفطر، حيث حقق فيلم «واحد تاني»، مايقرب من مليون جنيه أمس الثلاثاء فقط، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، ويظهر «حلمي»، خلال الفيلم بشخصيتن، ويعمل داخل مصلحة السجون ويواجه العديد من التحديات مع المساجين، ولكنه يحاول أن يغير من حياته.

فيلم واحد تاني لـ«أحمد حلمي»

فيلم واحد تاني أعاد الفنان أحمد حلمي للواجهة من جديد، حيث استطاع أن يثبت ذاته بإيرادات عالية وصلت إلى 35 مليون جنيه منذ طرحه في دور العرض، وذلك على عكس فيلمه الأخير «خيال مآته»، الذي لم تتخط إيرداته 30 مليون جنيه طوال فترة عرضه.

فيلم العنكبوت يحقق 519 ألف جنيه أمس

بينما حقق فيلم العنكبوت أمس الثلاثاء، 519 ألف جنيه، ليصبح إجمالي الايرادات 22 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض، ويجمع الفيلم بين عدد كبير من النجوم منهم أحمد السقا وظافر العابدين، ومنى زكي.

وجري تصوير الفيلم في أكثر من مكان داخل مصر، ولكن تم تأجيل عرضه حتي عيد الفطر، والانتهاء من جائحة كورونا، ودخول العمل مرحلة المونتاج والمكساج .

فيلم زومبي يتذيل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر

فيلم زومبي حقق مايقرب من 203 ألف جنيه أمس بدور العرض، لتصبح إيرادات الفيلم 12 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض، والعمل من بطولة أبطال مسرح مصر، ويدور في اطار تشويقي كوميدي.