مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الجيزة.. أنواعها وشروط الالتحاق بها

استعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الجديد 2022-2023، بسلسلة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الجيزة، في ظل الاستراتيجية الجديدة التي تتبعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير منظومة التعليم، بما يتواكب مع مستجدات العصر، وفي ذلك الإطار، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أماكن وتخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2022-2023، التي يتاح التقدم إليها خلال العام الدراسي المقبل، مشيرة إلى أن هناك 11 مدرسة جديدة يتم بدء الدراسة فيها خلال العام الجديد.

وحرصت وزارة التربية والتعليم على إصدار بيان توضح فيه زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الجيزة وباقي المحافظات، في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة أن إجمالي عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وصل إلى 38 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، لافتة إلى أنّه يتم إعلان مواعيد التقدم والشروط والمعايير خلال الأيام المقبلة.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الجيزة

«الوطن» حرصت على الاستجابة لعمليات البحث الكثيرة التي شهدها موقع البحث على جوجل بشبكة الإنترنت من أولياء الأمور والطلاب المتفوقين خاصة في محافظة الجيزة للاستفسار عن تفاصيل قواعد وضوابط الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الجيزة، كما هو موضح في التقرير التالي:

مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

التخصصات: تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة والصوت وتكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة التصوير وتكنولوجيا الخدع والمؤثرات الفنية وتكنولوجيا ماكياج وتنكر وأقنعة وتكنولوجيا تصنيع وتحريك ديكور العروض الفنية وتكنولوجيا صناعة وتحريك الدمى والعرائس وتكنولوجيا صناعة وتركيب وإصلاح الآلات الموسيقية وتكنولوجيا تفصيل ملابس وأزياء وأحذية العروض الفنية.

مدرسة «غبور 2» للتكنولوجيا التطبيقية

صيانة السيارات «مركبات خفيف»، وإصلاح هياكل مؤسسة «غبور» لتنمية السيارات ودهان هياكل السيارات.

مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الحاسوب.

مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

- التخصص: البرمجيات.

- مدينة السادس من أكتوبر.