أحمد الطاهري بعد إعلان «المتحدة» إطلاق قنوات جديدة: المنافسة مفتوحة

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه سيجر العمل على إنشاء قناة دولية وأخرى إقليمية، مع تطوير أكبر وشامل في قناة «extra news»، بعد النجاحات التي حققتها الفترة الماضية، موجهًا الشكر والتقدير لكل إعلامي ومعد، وكل شخص ساهم في هذا النجاح سواء كان أمام الكاميرا أو خلف الكاميرا، موضحًا أنه سيتم إطلاق «إكسترا الحدث»، وستكون القناة إصدار جديد تحت «extra news»، وسيكون لقناة إكسترا الحدث، تفاصيل كثيرة سيتم الإعلان عنها في حينها.

مصر تمتلك العديد من الكوادر والإمكانات والرؤية

أضاف «الطاهري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «إكسترا اليوم»، من تقديم الإعلامية نانسي نور، على شاشة «extra news»، أنه فيما يخص المنافسة، فالمنافسة مفتوحة، إذ تمتلك مصر العديد من الكوادر، وتمتلك أيضًا الإمكانيات، فضلًا عن امتلاكها الرؤية، «بالتالي إحنا عارفين خطواتنا كويس جدًا وبالتالي إن شاء الله قطاع الاخبار بتاع الشركة المتحدة سيحقق كل المأمول منه»، موضحًا أن قناة «extra news» تتمتع بمصداقية كبرى، تمتلك حجم مشاهدة كبير جدًا، وسيتم تطويرها سواء فيما يخص الجوانب البصرية وفيما يخص المضمون.

تطوير راديو extra news

وأشار رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن التطبيق الإلكتروني الخاص بقناة «extra news» على متجر التطبيقات، أصبح التطبيق رقم واحد إخباريًا، رغم حداثة نشأته، فضلًا عن أن راديو extra news، فبالرغم من كونه ما زال في طور التجريب وما زال على الانترنت فقط، إلا أنه سيطوله أيضًا تطوير شامل.