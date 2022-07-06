موعد وقفة عرفة 2022 في عمان وتفاصيل إجازة عيد الأضحى

رغم إعلان المملكة العربية السعودية استطلاع هلال شهر ذي الحجة، وبالتالي تحديد يوم وقفة عرفات وتوقيت عيد الأضحى المبارك، إلاّ عدد كبير من المواطنين العمانيين يبحثون عن موعد وقفة عرفة 2022 في عمان وذلك لأنّ عددh من الدول خالفت السعودية في ثبوت رؤية الهلال، وبالتالي أصبح التأكد من موعد وقفة عرفة 2022 في عمان ضرورة ملحة.

موعد وقفة عرفة 2022 في عمان

وحول تفاصيل موعد وقفة عرفة 2022 في عمان فلا بد أولاً من استطلاع هلال شهر ذي الحجة وثبوت رؤيته ومن ثم تحديد موعد وقفة عرفة 2022 في عمان وبالتالي أول أيام عيد الأضحى المبارك.

تحديد موعد موعد وقفة عرفة 2022 في عمان

وكانت الجهات العمانية المختصة قد أكدت أنّ رؤية الهلال قد توافقت مع ما أعلنته المملكة العربية السعودية، إذ أنّ موعد وقفة عرفة 2022 في عمان يوافق يوم الجمعة القادمة 8 يوليو الجاري.

تفاصيل عطلة عيد الأضحى في عمان

وعلى غرار ذلك، أعلنت الحكومة العمانية أن عطلة عيد الأضحى المبارك 2022 في سلطنة عمان تبدأ الجمعة 9 من ذو الحجة، الموافق 8 يوليو، وحتى يوم الثلاثاء 12 من يوليو وذلك لجميع القطاعات الحكومية والخاصة في جميع مدن السلطنة، دون أي نوع من الاستقطاعات في الأجور، إذ تمنح الحكومة العمانية مواطنيها عددا من العطلات الرسمية على مدار العام للاحتفال منها ليلة الإسراء والمعراج، عيد الفطر، عيد الأضحى، يوم النهضة العمانية، رأس السنة الهجرية، عيد الأضحى المبارك.

احتفالات المسلمين بعيد الأضحى وذبح الماشية

ويعتبر عيد الأضحى هو العيد الثاني للمسلمين على مستوى العالم، حيث سمي العيد بالأضحى نسبة للأضحية التي يقدمها المسلمون كل عام من الماشية، ويوزعون لحومها على الأقارب والأصدقاء والفقراء وذوي الحاجة، امتثالاً لأمر الله.