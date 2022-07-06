محمد عادل إمام يعلن عرض فيلم «عمهم» غدا.. بوستر جديد

روج الفنان محمد عادل إمام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، ببوستر جديد لفيلم «عمهم» المنتظر عرضه في السينما غدًا.

ونشر الفنان محمد عادل إمام بوسترا جديدا للفيلم وعلق عليه: «عمهم بكره في جميع سينمات مصر إن شاء الله مستني رأيكم»

فيلم عمهم

من المقرر عرض فيلم «عمهم» في عدد من الدول العربية اعتبارا من غد 7 يوليو بجميع دور العرض، ويوم 21 يوليو بدور عرض السعودية، والكويت، والإمارات، والبحرين، وقطر، وعمان، والعراق، والأردن، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، والسودان، وتونس، والجزائر، والمغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وساحل العاج، ومالي، وبنين، وبوركينا فاسو، والكاميرون، والجابون، وغينيا كوناكري، ومدغشقر، والنيجر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والكونغو، والسنغال، وجيبوتي، وتشاد، وتوجو، و23 يوليو في المملكة المتحدة البريطانية، وفرنسا.

محمد عادل إمام والنمر

يذكر أن آخر أعمال محمد عادل إمام في الدراما كان رمضان2021 بمسلسل «النمر»، الذي شاركه فيه البطولة عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم هنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجي.