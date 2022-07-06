عمر كمال لـ«الوطن»: «مش هشتغل مع رقاصات تاني.. عاوز أتقي ربنا»

يواصل الفنان عمر كمال، اليوم، تصوير فيديو كليب جديد بعنوان «حلوين»، الذي يقدمه على طريقة «الديو» مع الفنان عبد الباسط حمودة، بعد النجاح الذي حققاه مؤخرا من خلال فيديو كليب «ضيعنا»، لكن كانت المفاجأة هذه المرة، عدم استعانة كمال براقصة استعراضية.

وعن هذا الأمر، قال عمر كمال في تصريحات لـ«الوطن»، إنه قرر مؤخرا عدم الاستعانة براقصات في أعماله الفنية إطلاقا، «مش كلام بقوله علشان عايز تعاطف، أنا بس عايز اتقي ربنا شوية فى شغلي، وأنا بتعلم من غلطى، لأن جالى نقد من الجمهور في أغنية ضيعنا، اللي عملتها مع عبد الباسط لأن كان فيه رقاصة».

عمر كمال يتحدث عن الراقصات

وتابع عمر: «ومع كامل احترامى لأوكسانا فوق راسي، إنسانة كويسة ومحترمة، ودا شغلها، بس الناس ممكن تكون مش متقبلة دا، فقررت أبعد عن دا خالص، مش عايز تاني أدخل رقصات في شغلي، عايز أعمل شغل كويس، مش عايز أقول أى كلام».

وأكد كمال: أن أغنيته الجديدة «حلوين»، كلماتها كلها جيدة، وليس بها أى ألفاظ ينتقدها الجمهور، «بحاول أحط نفسي فى حتة كويسة، مش عايز الناس تشوفنى بتاع مشاكل وترندات».

ديو عمر كمال وعبد الباسط حمودة

يذكر أن أغنية «ضيعنا»، التي كان قدمها الثنائي عمر كمال وعبد الباسط حمودة، حققت نجاحا كبيرا بمجرد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهذا هو السبب الذي جعلهما يكرران التعاون مع بعضهما مرة أخرى.