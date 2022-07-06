استعدادات وزارة الداخلية لتأمين المواطنين في عيد الأضحى.. فيديو

عرضت وزارة الداخلية تقريرا عن التطوير الحادث في طريق مطروح الإسكندرية الساحل؛ أوضح أن الوزارة اتخذت إجراءات أمنية مكثفة لتحقيق الانسيابية والانضباط المروي خلال عيد الأضحى.

ويشهد طريق مطروح الإسكندرية الساحل، إقبالا كبيرا من المواطنين حيث قامت الإدارة العامة للمرور بنشر الخدمات الأمنية على الطريق لتوفير سبل الأمن والأمان والسيولة المرورية وتم تزويد الطريق بمعدات مراقبة إلكترونية ثابتة ومتحركة للحد من تجاوز السرعات والالتزام بالسرعات المقررة على الطريق وخاصة المناطق التي تم تطويرها بالطريق الرئاسي.

اختيارات أمام مرتادي الطريق

وأشار التقرير إلى بدء التشغيل التجريبي للمنطقة التي تم تطويرها مؤخرا من الكيلو 101 إلى الكيلو 156، التي تم خلالها توسيع الطريق الرئاسي ليصبح 6 حارات وتوسيع الطريق الداعم ليصبح 4 حارات، بالإضافة إلى إنشاء 9 كباري دورانات لخدمة مرتادي الطريق ولتيسير تغيير الاتجاه لنقل الحركة من الرئيسي إلى الداعم ومن الداعم إلى الرئاسي، وكل كوبري مكون من 4 مطالع و4 مخارج لخدمة الاتجاهين، ويسلك قائد المركب أي تجاه يتحرك فيه من خلال مطلعين الداعم والرئيسي ويصبح أمامه 4 اختيارات، وهي مخرج الطريق الداعم أو المخرج الرئيسي أو الدوران ثم يسلك المخرج الرئيسي في الاتجاه المعاكس.

وأشار التقرير إلى أن الطريق الداعم تم إنشاؤه لمرتادي القرى السياحية والمولات والكيانات التجارية بتلك المنطقة، ويتكون من 4 حارات ويعمل في الاتجاهين ويفصل بينهما محددات حركة بلاستيكية وحاجز خرساني لعدم التداخل خلال السير، ويجد بالطريق الداعم دورانات تمكن مرتادي الطريق من تغيير الاتجاه والعودة مرة أخرى على نفس الطريق.

إرشادات لقائدي الطريق

وعلى الطريق وضعت لوحات وعلامات إرشادية توضح السرعات واتجاهات السير لتصبح السرعات بالنسبة للطريق الرئيسي 80 كيلو/متر، و60 كيلو للطريق الداعم و40 كيلو للكباري.

وأهابت وزارة الداخلية، بالمواطنين؛ الالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور، حيث يتم تطبيق القانون بكل حزم تجاه المخالفين حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.