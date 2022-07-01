إعادة حركة المرور لطبيعتها بعد حادث اصطدام سيارة بمعرض في القليوبية

تمكنت إدارة المرور بالقليوبية، من إعادة الحركة المرروية لطبيعتها بعد حادث شهده طريق «الخانكة - السلام» بمحافظة القليوبية، إثر اصطدام سيارة نقل ثقيل بمعرض سيارات بسبب انفجار إطار السيارة، ما أدى لعدم تحكم قائدها بعجلة القيادة، حيث أسفر الحادث عن إصابة شخصين، جرى نقلهما لمستشفى السلام بالقاهرة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب المعمل الفني لفحص الحادث وبيان سبب الواقعة وملابساتها وطلب تحريات المباحث.

بلاغ بحادث في الخانكة

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد اصطدام سيارة نقل ثقيل بمعرض سيارات على طريق «الخانكة - السلام»، بسبب انفجار إطار السيارة أدى لعدم تحكم قائدها بعجلة القيادة مما أدى لاصطدامه بمعرض سيارات.

معاينة حادث الخانكة

على الفور، انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة نقل ثقيل بمعرض سيارات بطريق الخانكة السلام، بسبب انفجار إطار السيارة ما أدى لعدم تحكم قائدها بعجلة القيادة، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، جرى نقلهما لمستشفى السلام بالقاهرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحادث والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم وطلب تحريات المباحث.

فيما تمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة فتح الطريق من جديد أمام الحركة المرورية والمسافرين على الطريق لمنع تعطل مصالحهم.