عماد الدين حسين عن إطلاق قناتين فضائيتين جديدتين: خبر طال انتظاره

أشاد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بالطفرة التي حققتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، موضحًا أن البيان الذي أصدرته الشركة عن تدشين قناتين إقليمية ودولية يُعد خبرًا طال انتظاره، وكان مطلبًا لكل الإعلاميين المصريين لفترة طويلة للغاية، متمنيًا أن يرى هذا المشروع النور قريبًا، وأن يخرج بالصورة التي تليق بالدولة المصرية والإعلام المصري والريادة الإعلامية المصرية التي كانت لها الفضل الأكبر على المنطقة العربية.

مصر كانت رائدة الإعلام في المنطقة العربية

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «إكسترا اليوم»، الذي تُقدمه الإعلامية نانسي نور، ويُعرض على شاشة «extra news»، أن مصر كانت رائدة الإعلام في المنطقة العربية، معقبًا: «القنوات الإعلامية طلعت من عندنا، الكوادر طلعت من عندنا، معظم القنوات الإقليمية في الدول العربية كانت بأيدي مصرية بالأساس، وبالتالي الدولة المصرية تستحق إعلامًا إقليميًا دوليًا يليق بشكل وحجم مصر، ونتمنى أن يكون عملاقًا وواثقون في هذا الأمر، فالإعلان عن إطلاق القناة الدولية والإقليمية أمر في منتهى الأهمية».

قناة إكسترا نيوز صارت واحدة من أهم المنابر الإخبارية في مصر

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قناة «إكسترا نيوز» صارت واحدة من أهم المنابر الإخبارية في مصر بشكل خاص وفي المنطقة العربية إلى حد كبير، ومع الإعلان اليوم عن مزيد من التطوير في القناة سوف تتبوأ مكانة قوية، إذ أن عدد كبير من نجومها كانوا صغار في السن لكنهم حققوا نجاحات عديدة، وبالتالي هناك تطورًا ملحوظًا.