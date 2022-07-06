«السبكي» يحتفل بتخطي برومو فيلم عمهم 20 مليون مشاهدة

احتفل المنتج أحمد السبكي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بتخطي البرومو الرسمي لفيلم عمهم 20 مليون مشاهدة.

ونشر «السبكي» عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» البوستر الرسمي للفيلم وعلق عليه قائلًا: «الإعلان الرسمي لفيلم عمهم يتخطى 20 مليون مشاهدة ابتداءً من غدًا بجميع السينمات»، ووصفه بأنه «فيلم عيد الأضحى».

فيلم عمهم

فيلم «عمهم»، بطولة محمد إمام، سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وأيتن عامر، من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم غدا في دور العرض ويتم عرض الفيلم في عدد من الدول يوم 21 يوليو يبدأ العرض في السعودية، والكويت، والإمارات، والبحرين، وقطر، وعمان، والعراق، والأردن، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، والسودان، وتونس، والجزائر، والمغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وساحل العاج، ومالي، وبنين، وبوركينا فاسو، والكاميرون، والجابون، وغينيا كوناكري، ومدغشقر، والنيجر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والكونغو، والسنغال، وجيبوتي، وتشاد، وتوجو، و23 يوليو في المملكة المتحدة البريطانية، وفرنسا.