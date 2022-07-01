مشهد أكشن يجمع محمد إمام وأطول رجل في مصر بـ فيلم عمهم (صورة)

شوّق الفنان محمد إمام، جمهوره ومتابعيه لـ فيلم عمهم، والذي يعود به إلى السينما بعد غياب عامين، والمقرر عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى 2022، من خلال نشر صورة من أحد المشاهد، تجمعه ولاعب كرة السلة العملاق حمد فتحي، والمصنف كـ أطول رجل في مصر.

عرض فيلم عمهم بالسينما في عيد الأضحى

ونشر محمد عادل إمام، صورته مع حمد فتحي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من كواليس تصوير أحد مشاهد الأكشن بـ فيلم عمهم، وعلّق عليه بقوله: «استنوني مع بطل مصر حمد فتحي في أغرب مشهد أكشن في فيلم عمهم».

أبطال فيلم عمهم مع محمد إمام

فيلم عمهم تدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، ويضم عدد من الفنانين بخلاف محمد إمام، منهم باسم سمرة، محمد لطفي، محمد سلام، الشحات مبروك، أيتن عامر، هدى المفتي، تأليف وسام صبري، إخراج حسين المنباوي.

وكان أخر فيلم سينمائي شارك فيه محمد إمام، هو فيلم لص بغداد عام 2020 مع فتحي عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن توتا، أحمد العوضي، ياسمين رئيس، أمينة خليل.

أيتن عامر تعترض على ترتيبها في البوستر الدعائي

وكانت آيتن عامر، قد لمحت إلى اعتراضها على طريقة تواجدها على البوستر الدعائي لـ فيلم عمهم، وترتيبها المتأخر بين الأبطال بعكس هدى المفتى ومحمد سلام، الذين جاء ترتيبهما الثاني بعد بطل الفيلم محمد إمام، حييث أشارت في حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر، إنها ضيف شرف في الفيلم فقط.

وينافس في موسم عيد الأضحى عددًا من الأفلام منها كيرة والجن الذي بدأ عرضه في السينما أمس الخميس، بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري، وفيلم بحبك بطولة تامر حسني، وهنا الزاهد، وهدى المفتي.