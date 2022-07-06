خال قاتل نيرة: توقعنا حكم الإعدام ونسعى لإنقاذه وإبقائه على قيد الحياة

علق محمد عمارة، خال المتهم محمد عادل، قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، بقتلها وذبحها أمام سور الجامعة، على حكم المحكمة اليوم، بإجماع الآراء بمحاكمة المتهم محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله، بالإعدام ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، دون مصاريف، موضحًا أنهم كانوا يتوقعون الحكم من الجلسة الماضية.

الأسرة لا أمل أمامهم سوى الطعن في الحكم والدفاع عن ابنهم

وأضاف «عمارة»، خلال تصريحات لـ«العربية»، أن الأسرة تشعر بحسرة شديدة، وأن أملهم أن يخفف الحكم خلال النقض، موضحًا أن أسرة محمد عادل لا أمل أمامهم سوى الطعن في الحكم والدفاع عن ابنهم، على أمل إنقاذه من حكم الإعدام وإبقائه على قيد الحياة، مؤكدًا أنه لا يبرر قتل النفس، ولا يبرر ما فعله نجل شقيقته، لكن الأسرة ستتواصل مع المحامين لتجهيز الطعن، كما أن الأسرة حاولت زيارة ابنها وفشلت في رؤيته منذ وقوع الحادث وحتى الآن.

والدة محمد مريضة بأمراض مزمنة

وأشار خال المتهم محمد عادل، إلى أن والدة محمد مريضة بأمراض مزمنة، وبعد الحادث تدهورت صحتها كثيرا، خاصة أن محمد هو نجلها الوحيد بجانب ابنتين، مشيرا إلى أن الأمل عاد إليها بعد وجود بعض التعاطف مع ابنها وانطلاق حملات لجمع تبرعات لدفع دية كبيرة لأسرة الضحية، بالإضافة إلى إعلان المحامي الكبير فريد الديب قبوله الدفاع عنه، متمنيًا أن يتم تخفيف الحكم عنه.