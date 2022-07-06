تدهور الحالة الصحية للفنان حمدي الوزير.. وابنته: محتاج دعواتكم

شهدت الحالة الصحية للفنان حمدي الوزير تدهورًا خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ساعاتٍ قليلة من خضوعه لجراحة دقيقة في القلب، حيث لا يزال يتواجد داخل العناية المركزة داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

حدوث مضاعفات لـ حمدي الوزير فور خضوعه للعملية

وقالت مي الوزير، لـ«الوطن»، إنّ العملية التي خضع لها والدها حمدي الوزير، دقيقة للغاية، واستمرت عدة ساعات، لافتة إلى أنّه ما زال تحت الملاحظة الطبية للوقوف على تفاصيل الحالة بشكلٍ لحظي، بعد حدوث مضاعفات فور خضوعه للعملية.

ابنة حمدي الوزير تطالب الجمهور بالدعاء لوالدها

وأضافت أنه من المُقرر انتقال والدها حمدي الوزير لغرفة عادية، فور تحسن الحالة الصحية، إذ أنّ الزيارة ما زالت ممنوعة عنه حتى الآن، مطالبة الجمهور بالدعاء له لحين التماثل للشفاء والخروج من المستشفى وممارسة حياته بشكلٍ طبيعي.

تفاصيل الحالة الصحية للفنان حمدي الوزير

وكان الفنان حمدي الوزير، قد تعرض لوعكة صحية شديدة قبل أيام، دخل على أثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، ليخضع لجراحة عاجلة في القلب، والتي وصفها الدكتور خالد منتصر، بالصعبة للغاية.

وأوضح خالد منتصر، أنّ الفنان حمدي الوزير، يعاني من تمدد في شريان الأورطي والحالة حرجة وتحتاج دعامات لوقف هذا التمدد ومنع التمزق.

وأشار إلى أنه تابع مشوار حمدي الوزير المسرحي في بورسعيد والقاهرة، وهو مشوار غني جداً لم يلق عليه الضوء مثل الدراما والسينما.