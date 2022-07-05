نهال عنبر تكشف تطورات حالة حمدي الوزير: ساعات تفصله عن مرحلة الخطر

حرصت الفنانة نهال عنبر علي طمأنة الجمهور علي الحالة الصحية للفنان حمدي الوزير، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، نقل علي اثرها إلى إحدى المستشفيات، قبل عدة أيام.

نهال عنبر تطمئن الجمهور علي الحالة الصحية لحمدي الوزير

وقالت نهال عنبر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن صحة الفنان حمدي الوزير تتحسن مع الوقت، إذ خضع مساء أمس لعملية جراحية في القلب.

وأضافت نهال عنبر أنه دخل العمليات مساء أمس في التاسعة، إذ استغرقت العملية 4 ساعات كاملة، وبعد انتهائها مازالت توجد ساعات قليلة تفصلهم عن تخطي مرحلة الخطر والتي تنتهي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم.

منير مكرم يكشف تطورات الحالة الصحية لحمدي الوزير

وفي سياق أخر قال منير مكرم، في تصريحات خاصة منذ قليل لـ«الوطن»، إن حمدي الوزير حالته مستقرة حاليًا، إذ خرج من العمليات بعد إجراء عملية صعبة في شرايين القلب، مشيرا إلي أن النقابة دعمته حتى يخرج سالما من تلك الأزمة.

ابنة حمدي الوزير تكشف تعرض والدها لأزمة صحية

يذكر أن مي الوزير ابنة الفنان حمدي الوزير، كشفت قبل أيام عن تعرض والدها لأزمة صحية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ كتبت: «يا رب أشفي أبويا يا رب وطمنا عليه، ربنا يقومك بالسلامة يا حبيبي، بعد ربنا سبحانه وتعالى مالناش غيرك والله كلنا ربنا يحفظك ويعافيك أرجوكم دعواتكم ليه.. هيعمل عملية جراحية دقيقة في شرايين القلب، اللهم عافه واشفه شفاء تامًا لا يغادره سقمًا، وبارك في عُمره وصحته، شكرًا ألف شكر لدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على اهتمامك وموقفك».