خالد منتصر: هيئة الشراء الموحد وفرت دعامة سريعة لـ حمدي الوزير وأجرى العملية

كشف الطبيب والمفكر الدكتور خالد منتصر، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان حمدي الوزير، قائلا: «خرج من غرفة العمليات الآن وكان يعاني من تمدد في الشريان الأورطي».

وأكد منتصر، في مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على قناة ON: «أنه رغم صعوبة الموقف ودراميته لكن ما تعرض له الفنان حمدي الوزير، أظهر جوانب جميلة موجودة في الشارع المصري بما يؤكد أن مصر لازالت بخير».

منتصر: «مصر فيها حاجات حلوة كتير»

وتابع الطبيب والمفكر، أن مصر بخير وفيها الكثير من الأشياء الرائعة: «مصر فيها حاجات حلوة كتير كنت في جلسة مع الشاعر جمال بخيت، وفوجئت برسالة من ابنة حمدي الوزير، مي تقريباً فيها شبه بكاء وأن الفنان يعاني من تمدد في الشريان الأورطي واطلعت على التقارير الخصة به».

نسبة تمدد الشريان كبيرة

أوضح خالد منتصر، «فوجئت أن نسبة التمدد 10 سم وهي نسبة كبيرة فلو كان بنسبة 5-6سم يسبب متاعب كبيرة، وخاصة أن شريان الأورطي هو الشريان الرئيسي والتمدد قد يؤدي لتمزق الشريان وهذا كان تحدي وبالتالي كل دقيقة تمر في منتهى الصعوبة».

منتصر: الشراء الموحد وفرت الدعامة للوزير

أكد الدكتور خالد منتصر، بسبب صعوبة الاستيراد في الوقت الحالي كتبت المناشدة: «هيئة الشراء الموحد أكدت لي توفير الدعامة اللازمة لحمدي الوزير خلال ساعة، وحدث بالفعل وكانت استجابة في منتهى السرعة»

تفاصيل الحالة الصحية لحمدي الوزير

وحول الحالة الصحية بعد إجراء الجراحة، قال الدكتور خالد منتصر، «أزيل التمدد دون الاحتياج لدعامات لأن الحالة كانت قد تأخرت ومحتاج فترة نقاهة طويلة، ونتمنى أن يعود ليمتعنا بفنه».