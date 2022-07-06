حمودة: هاني شاكر صعبان عليه نفسه.. و«أنا مش عارفني» وصلت أوروبا وأمريكا

علق المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة على استقالة أمير الغناء العربي هاني شاكر، من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية، قائلا إنه مطرب وفنان رومانسي، ويتمتع بالهدوء والطيبة، «هاني شاكر صعبان عليه نفسه، لما كلمته عشان أخليه يتراجع عن استقالته من منصب نقيب الموسيقيين، قالي لو بتحبني متكلمنيش في الموضوع ده تاني»، كما أن شاكر عبر عن حزنه لما حدث خلال المؤتمر الذي عقد يوم تقديم مطرب المهرجانات حسن شاكوش الاعتذار لعازفي الإيقاع ونقيب المهن الموسيقية.

سر نجاح «أنا مش عارفني» والبكاء المصاحب له عندما يقوم بغنائها

كشف «حمودة»، خلال حواره في برنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، الذي يُعرض على شاشة «etc»، سر نجاح أغنيته «أنا مش عارفني»، والبكاء المصاحب له، عندما يقوم بغنائها، إذ ذكر أنه كان في مدينة رأس البر، وعند غناء هذه الأغنية لاحظ بكاء أحد الأطفال، فيما طالبته والدة الطفل بالتوقف عن غناء هذه الأغنية، بسبب بكاء الطفل، «الأغنية تعبر عن حال وأحوال عدد كبير من الناس، أغنية أنا مش عارفني، دخلت قلوب ملايين الناس»، موضحًا أنه دائما يلاقي مودة ومحبة وودا كبيرا من الجمهور في الشارع.

بغني للمبسوط والمتضايق والمخنوق

وتابع المطرب الشعبي: « الناس بتحبني عشان مش بقول غير الكلمة الحلوة، وبغني للمبسوط والمتضايق والمخنوق»، مؤكدًا أن لديه جمهورا في عدد كبير من دول العالم، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا، إذ يعشقون أغنية «أنا مش عارفني» ويقومون بغنائها عن حب كبير، لأنها تعبر عن أحوالهم وأوضاعهم، كما كشف في الوقت ذاته عن أسرار وأسباب عدم ذهاب مؤدى المهرجانات الشعبية حمو بيكا لتدريبه على الغناء السليم، إذ ذكر أن بيكا ذكر له أنه لا يمتلك القدرة على الغناء.

حمو بيكا لا يمتلك القدرة على الغناء

وواصل عبد الباسط حمودة المطرب الشعبي: «لما كلمت حمو بيكا عشان أعلمه غُناء خلال 30 يوم، رفض المبادرة، وقالي هو أنا بعرف أغني عشان أغني للسيدة أم كلثوم»، ودخل في نوبة من الضحك الهستيري على الهواء، «حمو بيكا قالي هتعلم غنا ايه، هو أنا بعرف أغني».