مشاهد من خطوبة ابنة عبد الباسط حمودة.. أحمد عدوية يحرص على الحضور رغم مرضه

يحتفل المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، بخطوبة ابنته في أحد الأندية الكبرى بالقاهرة، بحضور أقارب وأصدقاء العروسين، فضلا عن عدد من الفنانين الذين حرصوا على تهنئة الفنان الشعبي المعروف، وجاء على رأسهم الفنان الكبير أحمد عدوية ونجله الفنان محمد عدوية، بالإضافة إلى محمود الليثي، طارق الشيخ، وغيرهم ممن ظهروا في خطوبة ابنة عبد الباسط حمودة.

أحمد عدوية يظهر في خطوبة ابنة عبد الباسط حمودة

وكانت أبرز مشاهد خطوبة ابنة الفنان عبد الباسط حمودة، هي ظهور نجم الأغنية الشعبية الكبير الفنان أحمد عدوية متكئا على أحد الأشخاص، نظرا لتدهور حالته الصحية، والتي لم تمنعه من الحضور والتقدم بالتهنئة للفنان بمناسبة خطوبة كريمته.

عبد الباسط يعيش حالة من الانتعاشة الفنية

ويعيش الفنان عبد الباسط حمودة حالة من الانتعاشة الفنية، إذ أحيا منذ أيام قليلة، حفل ساقية الصاوي، الذي شارك فيها لأول مرة، وقدم مجموعة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

وطرح «حمودة»، أغينته الأخيرة «يا أصفر»، مع مطرب المهرجانات مسلم، الذي حققت ما يقارب من 8 مليون مشاهدة عبر قناة الاخيرة علي موقع الفيديوهات «يوتيوب»، فضلا عن مشاركته مؤخرا مع مطرب المهرجانات عمر كمال، في أغنية «ضيعنا»، التي تفاعل معها الجمهور، إذ حققت على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، نحو 23 مليون مشاهدة.

عبد الباسط حمودة ينتهي من تسجيل أغنية سهرانين

وأنتهى عبد الباسط حمودة، من تسجيل أغينته الجديدة بعنوان «سهرانين»، مع مطرب المهرجانات حمادة مجدي، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

عبد الباسط حمودة يكشف سر تعاونه مع مطربي المهرجانات

وكشف عبد الباسط في تصريحات لـ«الوطن»، عن سر تعاونه الفترة الأخيرة، مع مطربي المهرجان قائلا: «أقول لا ليه؟ لازم أقف جنب كل شاب عايز يعمل حاجة، عشان يدعولنا، كلنا في الأول بنبقى محتاجين المساعدة من نجوم الصف الأول».