عبد الباسط حمودة يحيي حفلا في ساقية الصاوي ثاني أيام عيد الفطر

يستعد الفنان عبد الباسط حمودة، لإحياء حفلٍ غنائي في سياقية الصاوي، يوم الثلاثاء المُقبل، ثاني أيام عيد الفطر المُبارك، وذلك يُعد الحفل الثاني له داخل الساقية.

تفاصيل حفل عبد الباسط حمودة داخل ساقية الصاوي

ويُقدم عبد الباسط حمودة، حفلًا داخل قاعة النهر بالساقية، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويُطرب الجمهور بالعديد من الأغاني الشعبية التي حظيت بنجاحٍ جماهيري ضخم.

أغنية يا أصفر لـ عبد الباسط حمودة تقترب من 20 مليون مشاهدة

وطرح عبد الباسط حمودة، مجموعة من الأغاني الفترة القليلة الماضية، مع عدد من مطربي المهرجان، منها أغنية «يا أصفر» مع مطرب المهرجانات مسلم، الذي حققت ما يقارب من 20 مليون مشاهدة عبر قناة الأخيرة على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

كما تستضيف ساقية الصاوي، في ثالث أيام عيد الفطر، حفلًا تُحيه سها محمد وفرقتها «طبلة الست»، حيث تُقدم أشهر الأغانى التراثية على دقات الإيقاع، وذلك الأربعاء 4 مايو فى السابعة والنصف مساءً بقاعة النهر.

وتقول سها مؤسسة الفرقة أنها تعشق الفنون التراثية كالرقص والعزف، حيث انضمت إلى فرقة رضا للفنون الشعبية وقدمت العديد من العروض الاستعراضية، وهو ما أثقل خبراتها فى ذلك المجال، حتى أصبحت مدربة للرقصات التراثية، إلا أن حلمها ظل يراودها فى أن تكون للمرأة لمسة إيقاعية على عزف الطبلة وأن تكون فرقتها مصرية الهوى تستمد شخصيتها من الأغانى المصرية الشعبية ومن الآلات المصرية وعلى رأسها الطبلة والناى.

وأسست سها محمد، فرقتها المكونة من 10 أعضاء وهم سها محمد، ومنة الله منصور، وريهام فتحى، ودعاء الزيدى، وريتا ناجى، وصفاء عبد الله، وحبيبة عمرو، وخديجة فاروق، ورأفت فرحات، وسيد الحسينى.