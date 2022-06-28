عبد الباسط حمودة يناشد هاني شاكر: «وحياة تربة بنتك ما تستقيل»

استنكر المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، قرار هاني شاكر، بالاستقالة من منصبة كنقيب للمهن الموسيقية، مناشدًا شاكر الرجوع عن الاستقالة، «أنا ضد استقالة هاني شاكر من نقابة المهن الموسيقية، وبقوله وحياة تربة بنتك ما تستقيل»، موضحًا أن أمير الغناء العربي قيمة محترمة، وكذلك العازف سعيد الأرتيست قيمة محترمة، موجهًا حديثه لنجوم المهرجانات «غنوا راب أحسن»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على «ETC».

هاني شاكر قيمة كبيرة ومحترمة وعليه التراجع عن الاستقالة

أضاف «حمودة» أن الأرتيست اعتذر في المؤتمر الخاص بحسن شاكوش لكل الطبالين، وهو ليس لديه أي مشكلة في ذلك، لكن يجب أن نعلم أن هاني شاكر قيمة كبيرة، وما يحدث على المستوى الغنائي «عيب»، مستطردًا: «احنا مش صغيرين عشان الناس تتفرج علينا»، مؤكدًا أنه ضد استقالة هاني شاكر، ويجب أن يتراجع عن هذا القرار، مهاجمًا في الوقت ذاته، مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بعد إعرابه عن سعادته بإعلان هاني شاكر استقالته بالتعليق «الوحش رجع».

حمو بيكا أخطأ بسبب استفزازه لهاني شاكر على موقع «فيسبوك»

وأوضح المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، أن مؤدي المهرجانات حمو بيكا، أخطأ بسبب استفزازه لهاني شاكر عبر صفحته الشخصية على فيسبوك بعد استقالته، موجهًا حديثه لحمو بيكا: «قول كلمة طيبة بدل من الهجوم على نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، عيب يا بيكا، لازم تقدم الحاجة الحلوة، والكلمة الحلوة في الوقت ده».